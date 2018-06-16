親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

大陸磁吸難擋 125名台博士赴福州找工作

恆春半島不只有墾丁 社區轉型感受人情味

2018-06-16 13:59中央社 台北16日電

墾丁觀光雪崩式下滑，不只陸客，連國旅人次都減少，里山生態執行長林志遠輔導多個社區轉型，推出文青風港口茶、特色遊程，盼讓更多人遊客看見恆春半島的美好。

「去墾丁不如去沖繩」近年來經常被媒體和民眾討論，受制於交通便利性，廉價航空興起，飯店、民宿價格偏高，餐點昂貴等消費糾紛，墾丁近年來已經不是國人心目中最溫暖的國境之南、觀光勝地，反倒「墾丁化」成為觀光品質下降的標籤。

里山生態執行長林志遠就讀屏科大，因為熱愛屏東這塊土地，畢業後便留下創辦里山生態，輔導當地社區轉型，說服當地居民接受解說員的訓練，將原本習以為常的生活包裝成觀光遊程或產品，展現出恆春半島的在地特色。

「其實恆春半島不是只有墾丁、墾丁也不是只有墾丁大街」，林志遠說，很多人會把墾丁和恆春半島畫上等號，但其實墾丁只是恆春半島的一部分，希望遊客能夠多深度體驗墾丁的美好。

他舉例，位在恆春滿州的港口社區以生產港口茶聞名，過去販售方式都是以重量為單位，不過隨著年輕人的飲食習慣改變，這樣的銷售方式讓港口茶產業越來越沒落，因此他當時便透過村長，提出將港口茶包裝成「文青風」茶包，讓遊客願意嘗試，甚至當作伴手禮帶回家和親朋好友分享，也有店家挑戰將港口茶做成冰淇淋，讓更多人願意品嚐。

除了港口茶，港口社區的居民也接受解說員訓練，這群60歲左右的長輩，過去不曾意識到原來自己所生長的環境「這麼好玩」，在里山生態的輔導下，長輩們開始重新認識自己身邊的環境，整理資料，並推出夜間生態導覽行程，帶領遊客到溪邊尋訪陸蟹，包括林投蟹、中型仿相手蟹等，同時社區居民也會蒐集大量貝殼，加以清理後讓寄居蟹有新家，不只開發了觀光，也兼顧生態環境。

不只輔導社區轉型，里山生態更大力推光在地生活。林志遠帶領記者到恆春「呷大麵」，一碗古早味的陽春麵價格50元有找，儘管是非用餐時段，店內依然有許多客人。

「以前老一輩的人進到恆春古城採買，喜歡帶著孫子一起去採買，但怕孩子覺得無聊，就會以『呷大麵』當作誘因，而呷大麵的傳統也就這樣留下來」，他說，恆春半島聯外交通不便，許多食材都是自給自足，如果需要從外地取得的食材，確實成本較高，也衍生許多爭議，不過，只要循著在地人的腳步，就能在國境之南感受到最溫暖的人情味和特色。

墾丁文青
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28

台鐵北湖站轉轍器故障近1小時已排除 雙向列車大誤點

2018-06-16 13:09

端午連假首日國道零星事故 明車潮最多

2018-06-16 11:04

規模5.2宜蘭地震 台鐵7列次345人受影響

2018-06-16 07:50

端午雨不停 國道五號高乘載視情況停止

2018-06-16 01:05

募粽首次未達標 食物銀行嘆景氣差

2018-06-16 01:05

凌晨4時53分 宜蘭近海規模5.2地震

2018-06-16 05:12

國人十大死因之首 癌症36連霸

2018-06-16 00:28

十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌增

2018-06-16 00:30

udn推出重磅贊助計畫！用行動一起支持深度好內容

2018-06-15 15:45

你吃的高纖食品 真的健康?

2018-06-16 15:54

扭蛋也能學習健康知識 台大醫院趣味闖關衛教活動

2018-06-16 14:57

西南氣流影響 南部5縣市大雨特報

2018-06-16 14:47

慶端陽烹享美食 牢記5防火要點好防災

2018-06-16 14:44

今天全台那裡最高溫？彰化縣芬園排名第一、員林第第三

2018-06-16 14:17

拒絕臨檢加重處罰 肇事致死將罰15萬

2018-06-16 14:07

台南等5縣市大雨特報！注意瞬間大雨雷擊

2018-06-16 14:05

端午連假首日事故多壅塞 午後恢復順暢

2018-06-16 13:59

甜蜜滋味 甜蜜蜜．來找茶

2018-06-16 13:28

鰻魚料理 給你「鰻鰻」的元氣

2018-06-16 13:28

清爽混搭 多彩水果「入菜」

2018-06-16 13:28

連假首日國道大致順暢 明後國5高乘載管制

2018-06-16 13:28

颱風遠離 端午假期中南部防豪大雨

2018-06-16 13:28

融化的北極熊 調酒師用暖化說環保

2018-06-16 13:01

端午疏運 86條國道客運路線平均85折優惠

2018-06-16 12:30

台北國際龍舟賽登場 224隊水上競速

2018-06-16 11:36

與台鐵共站 高捷新高雄車站試連轉

2018-06-16 11:27

視障者組隊划龍舟 「失明不可怕，難克服是心理障礙」

2018-06-16 10:48

千歲龍舟隊超勵志 爺奶靠冒險旅遊回春

2018-06-16 10:30

吃粽不忘護眼 南瓜入餡配橙黃色水果

2018-06-16 09:51

壓力大夜夜磨牙 她一吃冰牙齒就酸

2018-06-16 09:31

影／不只百萬夜景 來去北海道爬函館山

2018-06-16 09:29

宜蘭規模5.2地震 鐵公路巡查後正常通行

2018-06-16 09:03

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

2018-06-16 09:00

五六年級生的回憶 回不去的健素糖

2018-06-16 08:10

扮鬼臉、吹泡泡...這些「口頭運動」防失智

2018-06-16 07:39

北部民眾被震醒！氣象局：今地震為隱沒帶地震 餘震少

2018-06-16 07:06

10年餐廳被打垮 不敵「租約」悄悄退場

2018-06-16 00:34

健康你我他／上了年紀 全身拍拍再「行」動

2018-06-16 00:32
看更多

熱門文章

凌晨4時53分 宜蘭近海規模5.2地震

2018-06-16 05:12

30歲台大學霸是律師兼導遊 當背包客半年遊7大洲

2018-06-15 21:30

他8年內考10張國考證照 原因是為這‧‧‧

2018-06-15 21:37

想捧金飯碗快來 台銀二度招考最高薪53K

2018-06-15 20:09

規模5.2宜蘭地震 台鐵7列次345人受影響

2018-06-16 07:50

大樂透第107052期頭獎1注中獎

2018-06-15 22:31

又有10年餐廳被「租約」打垮 Primo復興店熄燈

2018-06-15 18:42

影／男童跳跳跳引熊注意 熊竟游來一起跳上跳下

2018-06-15 16:19

北部民眾被震醒！氣象局：今地震為隱沒帶地震 餘震少

2018-06-16 07:06

迴轉壽司之戰開打！ 壽司郎、藏壽司各自出招

2018-06-15 17:59

生活中隱藏危險！1歲男嬰到火鍋店 竟離奇中毒

2018-06-15 17:38

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

2018-06-16 09:00

珍奶不用吸管怎麼喝 宜蘭三星蔥也來參一咖

2018-06-15 22:16

基隆在地限定！珍奶這樣喝 網友笑翻大推

2018-06-15 18:24

端午雨不停 國道五號高乘載視情況停止

2018-06-16 01:05

台鐵北湖站轉轍器故障近1小時已排除 雙向列車大誤點

2018-06-16 13:09

東京迪士尼史上最大擴建 打造冰雪奇緣等3大樂園

2018-06-15 17:58

不用中共打過來 一杯珍奶就讓台灣陷「吸管之亂」

2018-06-15 11:00

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28

募粽首次未達標 食物銀行嘆景氣差

2018-06-16 01:05

明起3天端午連假！壞天氣攪局 國道車流量下修2％

2018-06-15 16:25

今日星座運勢／獅子 聽大自然聲音 做瑜珈多伸展

2018-06-16 00:00

全球限塑風 速食龍頭將改用紙吸管

2018-06-15 23:42

【即時短評】官字兩個口 為官謹言慎行更要接地氣

2018-06-16 12:57

日本動漫聲優歌手來台開唱 粉絲擠爆樂園

2018-06-16 13:18

透出金黃的綠色波浪　空拍水稻田讓人直呼：好療癒

2018-06-15 22:09

咖啡館好特別！店員平均80多歲來賺幸福

2018-06-16 10:18

今天全台那裡最高溫？彰化縣芬園排名第一、員林第第三

2018-06-16 14:17

宜蘭清晨04:53 芮氏規模5.2有感地震

2018-06-16 05:14

國人十大死因之首 癌症36連霸

2018-06-16 00:28

10年餐廳被打垮 不敵「租約」悄悄退場

2018-06-16 00:34

台南等5縣市大雨特報！注意瞬間大雨雷擊

2018-06-16 14:05

志玲姊姊太優雅 迪士尼聯名系列都飄仙氣

2018-06-15 19:12

「湯匙吃珍奶」被轟爆 政院：各部會應引以為鑑

2018-06-16 12:55

56歲婦 肚長21公斤罕見巨大惡性脂肪肉瘤

2018-06-15 22:21

宜蘭規模5.2地震 鐵公路巡查後正常通行

2018-06-16 09:03

十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌增

2018-06-16 00:30

全球唯一！台灣紅茶蟬聯食品界米其林3星

2018-06-16 11:21

高齡專家解不開的腦齡謎題 7月23日AI論壇來找答案

2018-06-15 20:41

年輕設計師的時代！BV宣布接手新人是…

2018-06-15 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top