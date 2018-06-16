連假首日國道大致順暢 明後國5高乘載管制

國道1號彰化南下路段今天首日上午出現大量車流，時速約在30、40公里，車流回堵。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

端午節連續假期今天開始，上午國道大致順暢，新竹、中部路段南下方向出現局部塞車回堵。高公局預估，三天連假明天車潮最多，明後兩天國5仍會實施高乘載管制。

高公局表示，明天是端午連假第二天，預估南下、北上雙向都會出現較多車潮，國5南下北上都有高乘載管制；明天上7時到中午12時，南港系統、石碇、坪林南下高乘載，下午2時到晚上9時，改為蘇澳、羅東、宜蘭到頭城實施北上高乘載管制。

高公局明天也將針對幾個路段交流道密集路段，實施24小時封閉管制，包括國1平鎮系統、埔鹽系統南下路口，與國1虎尾交流道、埔鹽系統、國3竹南交流道。

另外三天連假期間，都會視情況開放路尖。後天收假日，下午2時到晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北上實施高乘載管制。

原預估今年連假天氣不佳，高公局下修國道車流量，預估減少2%，但今天天氣狀況不錯，返鄉和出遊車流量跟往年相比落差不大。

國道1號彰化系統交流道到埔鹽系統交流道間，每逢假日都會出現不同程度塞車，今天是端午連續假期首日，加上實施匝道儀控，南下大量車流造成車行緩慢、走走停停，還回堵到國道3號彰化系統交流道和美交流道之間，時速只有30公里左右，上午9時30分以後逐漸紓解。

國3九車連環撞 車流回堵9公里

國道3號今天也發生多起意外事故，其中木柵北上方向，上午10時多發生連環車禍，總計有大貨車、轎車等九輛車連環追撞，中午前車流至少回堵9公里。

另外，香山到竹南、下營系統到新營等地，也有事故造成塞車，車流一度回堵2至4公里。