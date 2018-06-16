颱風遠離 端午假期中南部防豪大雨

2018-06-16 13:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ／台北報導



中央氣象局表示，今晚開始，台灣地區又會受到滯留鋒面及西南氣流影響，南部降雨增強，並逐漸擴展至中部，北部明天才會出現明顯陣雨。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

端午連假第一天，今天白天水氣減少。中央氣象局表示，今晚開始，台灣地區又會受到滯留鋒面及西南氣流影響，南部降雨增強，並逐漸擴展至中部，北部明天才會出現明顯陣雨。

六號颱風遠離，今天是端午三天連假中天氣最好的一天。氣象局預報員顏增壐表示，今天上半天各地降雨都不明顯，下午降雨主要集中在中南部山區。滯留鋒面與西南氣流今晚增強，中南部今晚起又會有比較明顯降雨，南部可能下豪雨，中部有大雨機率；北部今晚只飄小雨，明天才會有比較明顯陣雨。

顏增壐表示，南部這波豪雨預測會持續到下周一，下周二起鋒面逐漸北抬，但台灣地區仍受西南風帶進南邊水氣影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區也亦有小範圍降雨。氣溫方面，隨著降雨稍微緩和，各地氣溫也會回升。

這波梅雨鋒面雖然為南部帶來較大雨勢，但多未下在集水區，水情依舊不樂觀，近期水情較緊繃的曾文、烏山頭水庫進帳都不豐，從前天累積到今早9時，曾文水庫流域僅累積70毫米雨量，烏山頭水庫流域較多，但也不到130毫米。

今年第6號凱米颱風，氣象局昨天觀測認為風力未達輕颱7級下限，未跟進發布警報，但今晨4時20分宣布成颱，主因是平均風力達7級、且對流增強，但颱風已遠離台灣，對台灣沒有影響。

宜蘭規模5.2地震 不用擔心餘震

另外，今凌晨4時53分宜蘭近海發生芮氏規模5.2有感地震，深度62.3公里，最強震度在宜蘭縣牛鬥4級，新北市、台北市信義區、桃園市等震度也有3級，不少北部民眾被地震跟國家級警報聲嚇醒。地震測報中心表示，此為隱沒帶地震，民眾較不須擔心餘震。