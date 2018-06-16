端午疏運 86條國道客運路線平均85折優惠

2018-06-16 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今日是端午節連續假期第一天，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，有14家業者共86條國道客運重點疏運路線，於107年6月15日0時起至107年6月18日24時，推出平均85折優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線及台鐵，除台北巿政府轄管之巿區公車外，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（21元）或市區客運一段票免費措施，端午連假還實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共32條路線），鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

公路總局協調客運業者視人潮機動增班；至6月15日24時止，西部國道客運共計行駛1萬2970班次，疏運26萬7887人；國道5號客運路線共計行駛1869班次，疏運3萬1292人。實施優惠之路線共計行駛6980班次，疏運134032人。

公路總局針對連續假期間省縣道周邊易發生壅塞之風景區路段已進行多項交通管制措施，如規劃替代路線、發布CMS路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等，請民眾多利用省道即時交通資訊App查詢最新路況資訊，以避開壅塞路段及時段。