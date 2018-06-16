你吃的高纖食品 真的健康?

2018-06-16 15:54 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 季晶晶 ／美聯社紐約15日電



超市貨架上許多糖果都標示含有纖維，但健康倡議人士批評，人工添加的纖維影響消費者對健康食品認知。 美聯社 分享 facebook

查看超市貨架上的冰淇淋、優格、巧克力布朗尼，會發現這些食品都有相當多的纖維素含量，因為製造商會以人工方式添加纖維，業者說這種作法讓消費者享受美食之際減少罪惡感，但批評人士指出，這會扭曲對健康食品的認知。

例如，一根Fiber One布朗尼巧克力棒標示含有90卡路里和5克的纖維，一小袋Smart Sweet軟糖熊有90卡路里和28克纖維，似乎光吃糖就能滿足一天的纖維需求。

美國食品藥物管理局（FDA）目前正在審核已用來提高纖維含量的眾多成分，通過者可以在2020年起生效的新版營養成分標示上繼續被視為纖維。

FDA的審核是基於2016年法律規定，人工添加的纖維必須能提供健康效益，不僅是不會被消化的碳水化合物。

兩年來，FDA一直在檢視業者為證明各種成分具有健康效益而提出的科學證據，該機構14日核准了8種成分，可繼續被視為纖維。FDA說，未來會有更多纖維被認可，在此同時，FDA也駁回1種成分的2次請願。

生產Fiber One布朗尼巧克力棒的通用磨坊公司（General Mills）和Smart Sweets創辦人波希都盛讚FDA的決定。但健康倡議團體公共利益科學中心（CSPI）說，人工添加的纖維將混淆人們對健康食品的認知。另一個問題是：根據CSPI總監萊伯曼，被核可放行的纖維，健康效益可能不符合大家對纖維的期待。