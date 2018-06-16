端午連假首日國道零星事故 明車潮最多

2018-06-16 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國道一號中山高速公路彰化南下路段，今天首日上午出現大量車流，時速約在30、40公里。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 端午連假首日，上午國道大致順暢，僅零星事故導致回堵2至4公里。高公局預估，明天南下、北上車潮最多，因此管制較嚴，後天收假日則僅針對國五實施高乘載管制。

高公局表示，明天是端午連假第2天，預估南下、北上都有較多車潮，因此明天早上7點到中午12點針對國五管制，南港系統、石碇、坪林南下路口實施高乘載，下午2點到晚上9點針對國五蘇澳、羅東、宜蘭到頭城實施北上路口高乘載。

高公局表示，明天將針對幾個路段交流道密集路段，實施24小時封閉管制，包括國一平鎮系統、埔鹽系統南下路口，與國一虎尾交流道、埔鹽系統、國三竹南交流道。其餘開放路肩等措施，3天連假內都會視情況實施。

高公局指出，後天是收假日，下午2點到晚上9點，針對國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北上路口閘道實施高乘載管制，全天候封閉北上路口全天候，包括國一虎尾、埔鹽系統與國三竹南北上路口。

今天截至10點為止，國道路況大致順暢，只有幾個路段車多，包括國一湖口服務區到新竹，中部路段后里到台中系統。另外，國三香山到竹南、下營系統到新營等地，因事故影響所以有回堵情形，但只有回堵2至4公里，影響不大。

原預估今年連假天氣不佳，高公局下修國道車流量，預估減少2%，但高公局說今天天氣狀況不錯，所以車流量跟往年相比落差不大。