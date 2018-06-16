清爽混搭 多彩水果「入菜」

炎熱的夏季來臨，如何挑動顧客的食慾？台北福華飯店主廚群今夏各出奇招，以當季食材為發想，推出期間限定的多道清爽多彩夏季旬味。

松阪果香捲 果香

松阪果香捲 圖/業者提供 分享 facebook

蓬萊邨主廚王永宗推出的清爽料理為「松阪果香捲」，菜色別具巧思，更富有新創概念。王永宗選用軟嫩松阪豬，捲入清爽奇異果、火龍果與酥炸過的鹹蛋黃，滑溜山藥將所有食材自然融合，化應子蜜餞增添令人驚艷的酸甜口味。佐以金桔、芒果、鳳梨為基底所調製的黃金桔醬，呈現熱帶夏日風情。

剁椒肋眼牛、清燉肋眼牛 圖/業者提供 分享 facebook

而專長江浙料理的江南春主廚劉宜嘉這次私房推薦「剁椒肋眼牛」和「清燉肋眼牛」兩道具有不同層次極具挑逗味蕾的創意料理。劉宜嘉將富含油花的軟嫩肋眼牛經熱水涮過後，與牛肉原汁一起享用。其中，清燉口味附蔥、薑、蒜苗、香油調和的特製沾醬。剁椒口味，麻、辣、椒、香刺激味蕾，迷人微辣辛香帶出牛肉香氣、爽口又開胃。

烏殼綠炒三鮮 層次

烏殼綠炒三鮮 圖/業者提供 分享 facebook

夏季正是各式蔬果盛產期，以廣式料理和港式點心著稱的「珍珠坊」，今夏，主廚蔡清南利用當季時蔬結合海鮮、肉品，並以當令盛產食材-烏殼綠（竹筍）發想，推出「烏殼綠炒三鮮」這道夏季限定料理。蔡清南將烏殼綠切成適口的大小，稍炸過後，加入蟹肉、有嚼勁的軟絲、嫩口的雞胸肉拌炒，並以清脆四季豆、青椒增添綠意與風味。

海鮮芒果沙拉 清爽

地中海總匯海鮮芒果沙拉 圖/業者提供 分享 facebook

麗香苑則主打「地中海總匯海鮮芒果沙拉」，滿載著陽光滋味，主廚特別選擇清爽無負擔的海鮮，如：明蝦、干貝、淡菜、鮭魚，加上大量鮮脆生菜、酪梨、蘆筍，以芒果、檸檬優格調味，既可補充豐富纖維與優質蛋白，且訴求健康輕盈，好吃又無負擔。

哪裡吃

台北福華大飯店

電話：02-2700-2323