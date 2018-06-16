鰻魚料理 給你「鰻鰻」的元氣

南風薰薰、蟬鳴悠悠，一年節氣中最屬酷溽的「土用丑日」到來了，在日本傳統習俗中相信「う」開頭發音的鰻魚（うなぎ，Unagi），可為夏日帶來滿滿元氣。台北喜來登桃山主廚林蒼信承襲道地日式料理底蘊，今夏以「白鰻、鱸鰻、星鰻」三大鰻種，盡心盛上夏季旬真味，自即日起至8月15日推出「土用丑の日 夏祭鰻料理」。

林蒼信指出，三大鰻種分別有著不同的特性，白鰻鮮甜細緻、星鰻軟綿幼嫩、鱸鰻則肉豐皮潤，而此次他分別以烤、煮、蒸等方式來料理，推出「鱸鰻絲瓜蒸」、「鰻魚柳川煮」、「穴子握壽司」等限定鰻魚料理。

鱸鰻絲瓜蒸 黑蒜提味

鱸鰻絲瓜蒸 圖／業者提供 分享 facebook

其中「鱸鰻絲瓜蒸」，林蒼信選用的是來自屏東純淨山泉水孕育出的台灣鱸鰻，肉質紮實且富含豐厚膠質，並以在地發酵熟成的黑蒜蒸炊釋放鮮美精華，搭配凝聚黑蒜香氣的翠綠絲瓜與豆香腐皮，彈潤魚皮與結實肉質溫和滋補你的夏日元氣。

鰻魚柳川煮 江戶鍋物

鰻魚柳川煮 圖／業者提供 分享 facebook

「鰻魚柳川煮」則是一道傳統江戶鍋物，林蒼信將削切成細長如柳葉的日本牛蒡、洋蔥等野菜絲，以鹹香甘甜的特調醬汁燉煮出青蔬香氣，擺上細心蒲燒多次至完美入味的琥珀色白鰻，起鍋前細細淋上金黃蛋汁，半熟的蛋液緊裹綿細白鰻，更加增添其滑順柔嫩口感。

穴子握壽司 星鰻料理

穴子握壽司 圖／業者提供 分享 facebook

另一道「穴子握壽司」則是星鰻料理，林蒼信選擇來自日本海域捕獲的野生星鰻，其肉質纖細淡雅無土味被視為上品，搭配特製醬汁反覆刷烤至表層透出晶亮油脂，每吋魚肉飽滿吸收醬汁與碳火香氣，滲入晶瑩米飯令人唇齒難忘。

除了三道季節限定的鰻魚料理外，林蒼信今年夏季還端出「桂丁雞起司揚」和「澳洲和牛清湯」二道新菜色，希望能溫暖撫慰饕客們夏日燥倦的脾胃。

桂丁雞起司揚 酥脆

料理「桂丁雞起司揚」，林蒼信選用的是依循法國布列斯雞高規格培育，自然健康放養的夢幻品種-台灣桂丁雞，同時擁有肉雞的軟嫩與土雞的結實肉質，細嫩腿肉裹入香濃起司後以海苔包覆油炸，金黃酥脆的外衣緩緩流洩出濃醇起司熔漿，一口咬下鮮甜肉汁淋漓傾出。

澳洲和牛清湯 清香

澳洲和牛清湯 圖／業者提供 分享 facebook

「澳洲和牛清湯」則是精挑油花細密柔嫩的牛腱部位，歷時燉煮至釋出豐富膠質，趁熱淋上清爽昆布牛骨高湯，淡粉色和牛鮮嫩欲化帶著薑絲清香尾韻，以爽朗的味蕾享受，迎接土用丑日的來臨。

哪裡吃

台北喜來登桃山日本料理

電話：02-2321-1818