甜蜜滋味 甜蜜蜜．來找茶

發源自木柵，今年滿10周歲，烘焙名店貓茶町從一開始與在地茶農合作，透過甜點及糕點推廣木柵的茶文化，如今，台灣各地好茶都成為店內商品的運用食材。千變萬化的茶甜點滋味，成功顛覆消費者對茶的傳統口感與認知，也培養出許多「茶粉」。2018年夏天，貓茶町第一次跨足台北市中心展店，並帶來更多茶甜點新滋味。

茶霜淇淋 天天驚喜

現在在貓茶町也可以選購到來自台灣各地茶園種植生成，如包種茶、四季春茶、梨山茶、東方美人茶…等各式純正茗茶，融合甜品製作工法技巧，多達50款以上的茶甜點、糕點，以及十多種口味的茶霜淇淋，每天輪番上陣，讓甜品控天天有驚喜。

茶旋風 玩混搭

茶旋風 圖/業者提供 分享 facebook

慶祝民生店新店開幕，貓茶町也推出多款新研發或新口味的甜品，如夠炫麗超混搭的「茶旋風」，可以一次吃到茶生巧克力、Q彈麻糬及運用脆酥玉米片畫龍點睛，還有最特別的是彷彿鳳梨酥口感，以鐵觀音茶為基底的鐵旺酥，都能與烏龍茶霜淇淋無縫融合。

茶可麗露 很台味

茶可麗露 圖/業者提供 分享 facebook

此外，還有本土風大勝法國味的「茶可麗露」。茶可麗露表面塗抺一層蜜蠟，經過快一個半小時的烘烤，呈現出外脆內軟的口感，貓茶町更大膽使用鐵觀音茶、烏龍茶、包種茶等三種台灣茗茶成為內餡主角，製出有別於法國口味的可麗露，因為是使用台灣茶製作而成，讓它的香氣呈現出一種獨特又迷人的味道。

里山20度 茶巧克力

里山20度 圖/業者提供 分享 facebook

「里山20度」，呈現的則是吃甜點卻像喝好茶，彷彿味蕾迷失的好滋味。貓茶町使用阿里山高山烏龍茶製作出的生巧克力，自然呈現出一股清香，被包覆在麻糬中的生巧克力，在20度的溫度下品嚐是最佳的口感，因此被命名為「里山20度」。而麻糬外皮上還會再灑上用茶研磨而成的茶粉，彷彿白雪皚皚的山頭裹上了一抹綠，紛飛停落的茶粉無形中也提升了香氣與層次，輕咬一口彷彿打翻一壺好烏龍，濃濃茶香在嘴裡炸裂。

提拉米蘇、舒芙雷

烏龍魔鬼生巧克力蛋糕 圖/業者提供 分享 facebook

蛋糕類部分，則有「茶提拉米蘇」、「烏龍魔鬼生巧克力蛋糕」、「烏龍茶舒芙雷」和「包種茶玫瑰生乳捲」等品項。其中，「茶提拉米蘇」共有鐵觀音、烏龍茶、阿薩姆紅茶三種口味。「烏龍魔鬼生巧克力蛋糕」則是屬於一款濃郁古典的茶巧克力蛋糕，內餡搭配法式覆盆子果醬及無花果果餡，兩種酸甜果粒口感結合烏龍茶生巧克力餡，果酸、茶香、巧克力甘甜味譜出會吃掉整顆的魔力。

「烏龍茶舒芙雷」則是使用烏龍茶製成的海綿蛋糕，裡頭注滿烏龍茶格斯餡，彷彿花朵盛開的舒芙蕾上方擺上一塊烏龍茶生巧克力，是一款可讓初次接觸茶甜品的消費者就即刻愛上的佳作。而「包種茶玫瑰生乳捲」，貓茶町則揮別以往傳統工法，運用特殊製程將在地茶農精選茶葉融入外層蛋糕體，顛覆創新，使蛋糕體富含濕潤度且有紮實茶香口感。生乳內餡則嚴選自瑞士頂級進口鮮奶油，搭上南投玫瑰花瓣醬，醇潤的茶香、花香與奶香無比協調的三重奏，餘韻在口迴盪，清爽不油膩，且口感豐富又具多層次。

包種茶玫瑰生乳捲 圖/業者提供 分享 facebook

哪裡吃

貓茶町民生店

電話：02-2712-9900