視障者組隊划龍舟 「失明不可怕，難克服是心理障礙」

2018-06-16 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



端午節將屆，台北國際龍舟錦標賽今天登場，伊甸基金會邀集16位視障朋友與12位志工組成隊伍「伊甸視障x Tman鐵人龍舟隊」，參與的視障者、63歲的張雲正是後天失明，他坦言，失明並不可怕，但比起生理障礙，更困難的是跨越自己的心理障礙。

參與的視障者從23歲到67歲都有，歷經4個多月的訓練，穿上救生衣、熱身完畢後，今天終於正式登場比賽。

原本在美國從事程式設計工作、卻因手術失敗導致無法辨識物體的張雲正也是參與此次龍舟隊的成員之一，他說，有些後天失明的人會怨天尤人，但他則認為「或許是老天爺要我退休了」，坦然面對，後來因為80多歲父親的身體原因因而回到台灣。

「比起生理障礙，更困難的是跨越自己的心理障礙」，張雲正坦承，回到台灣時一度因心理障礙因而不願出門，包括不願尋求旁人的協助、有時甚至會與其他人撞在一起等原因，「前面2年的時間都在摸索」，直到父親看不下去一通電話打給視障團體，後來才願意出門、接納自己。他說，其實台北的大眾運輸很方便，如捷運有引導服務、公車也可以向旁人尋求協助，台灣對視障者是友善的，慢慢的也習慣。