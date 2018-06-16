壓力大夜夜磨牙 她一吃冰牙齒就酸

2018-06-16 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



炎炎夏日來杯冷飲消暑好不痛快，1名40歲家庭主婦卻是一喝冰飲，牙齒就酸得不得了，日前到診間報到，醫師發現她的後牙區咬合面全被磨平了；問診得知婦人睡覺會習慣性磨牙，導致牙本質外露、對冷熱食物過敏，推測是生活壓力大所引發。

收治病患的高雄市阮綜合醫院口腔醫療部主任蔡政峰說，婦人向他表示，平日很注重刷牙及牙齒清潔，也使用市售抗敏感牙膏，但一喝到冰水就酸，檢查也沒有牙周病或蛀牙；他請婦人睡覺時套上樹脂牙套保護牙齒，並調整心態、適度放鬆，一段時間後牙敏感症不藥而癒。

蔡政峰表示，健康牙齒從外到內分別為琺瑯質、牙本質及牙髓，當表面琺瑯質受破壞，牙本質外露，就會對冷熱過敏。一般而言，牙敏感症有9成是因牙周病導致牙齦萎縮、牙根外露，敏感的主要部位鄰近牙齦，但因壓力性磨牙導致牙齒咬合部位磨平、造成敏感，就較為少見。

蔡政峰說，婦人坦言，早就聽家人說她晚上睡覺時會發出「喀喀喀」的磨牙聲，可能是因為和家人間常有衝突，情緒壓力大，當得知竟因此把牙齒磨平、造成牙敏感，婦人也相當訝異；經調整與家人間的溝通和相處，並戴牙套保護牙齒，讓琺瑯質逐漸修復，敏感症狀也改善許多。