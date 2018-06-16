扮鬼臉、吹泡泡...這些「口頭運動」防失智

2018-06-16 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市中山醫學大學附設醫院失智共照中心主任、神經內科醫師周希諴昨天邀請86歲何銘樞、85歲陳坤練夫婦，以及78歲吳森雄等人分享養生、防失智祕訣，他們都是生活獨立、有運動習慣，沒有請外傭，凡事靠自己，並擁有良好的社交圈，周希諴也現場教授扮鬼臉、吹泡泡、舌頭上抬壓舌板等口頭運動預防失智。

周希諴建議，預防失智，透過吹泡泡、舌頭上抬壓舌板、吹球、以吸管吸紙，或練習「動口不動手」吃棒狀食物等口頭運動，刺激大腦。最簡單是對鏡子做鬼臉，也就是用誇張表情說日文五十音的母音「A、I、U、E、O」發音。

他指出，何銘樞、陳坤練夫婦都是老夫老妻共同生活，沒有與子女同住的「老老」，吳森雄是台灣野鳥協會創始會長，要照顧重症的妻子，每天練太極拳，都保養得當，享受樂齡生活。

85歲陳坤練說，他每天先喝一杯250CC的水，然後走路超過半小時再吃早餐，飲食均衡、清淡，生活打理都自己來，妻子忙家務，他負責園藝，沒有請傭人，夫婦倆愛旅遊，常相偕搭公車出遊，他也愛看書，參與扶輪社活動。

86歲何銘樞說，他是退休園藝系教授，推廣菇類多年，他採地中海飲食，攝取蔬果、堅果、榖類、海鮮等白肉，菇類含有多醣體等，常佐菜；他每天步行超過半小時，也愛閱讀，並且在扶輪社教日文，貢獻所長。

周希諴說，預防失智症也要注意體重控制，攝取富含Omega-3脂肪酸的鯖魚、鮭魚、秋刀魚等，食用亞麻籽油、芥花籽油和堅果類，避免紅肉、甜食等加工食品，以及燒烤油炸等過度烹煮食物。

牙科博士林泰諴建議，罹患牙周病逾10年患者，日後罹患阿茲海默症的風險較一般人高出7成，原因是牙周病菌影響的不只是牙齒的健康，還會隨著血液循環，加重原有疾病，例如失智症的惡化。

•長輩失智了嗎？符合2項以上就要看醫生：

勾選 特徵 案例

□ 判斷變困難 曾被詐騙、送禮或穿著不合時宜

□ 嗜好改變 原本愛出門聊天，現在不愛了

□ 重複問相同問題 一直問「中午吃飽了沒？」

□ 操作電器變困難 忘了怎麼關電視、關瓦斯

□ 忘記正確年月 記不起來今天是幾月幾號

□ 不會處理財務 忘了怎麼數鈔票、硬幣

□ 難以記住時間 忘了或記錯看病時間，或下午當早上

□ 記憶出問題 妄想別人偷他的財物