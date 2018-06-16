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凌晨4時53分 宜蘭近海規模5.2地震

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凌晨4時53分 宜蘭近海規模5.2地震

2018-06-16 05:12聯合新聞網 綜合報導

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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根據中央氣象局資料顯示，16日凌晨4時53分，宜蘭近海發生芮氏規模5.2的有感地震

震央位在宜蘭縣政府東偏南方9.2公里，宜蘭縣近海位置，地震深度62.3公里，宜蘭縣牛鬥、南澳地區，震度達到4級。 　　

新北市坪林區、台北市信義區、花蓮縣太魯閣、桃園市、宜蘭縣羅東、蘇澳等地區，震度皆達到3級。

地震氣象局
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