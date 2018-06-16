募粽首次未達標 食物銀行嘆景氣差

2018-06-16 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ／台北報導



1919食物銀行每兩個月都會發放物資給全台超過四千個弱勢家庭。 圖／1919食物銀行提供 分享 facebook

端午節將至，一九一九食物銀行四月中與全家超商合作，募集四千組粽子禮盒讓貧苦人過節，但一個月下來只募到三千多組，最後由食物銀行自掏腰包補齊。食物銀行社會服務處主任張謙方分析，應與大環境景氣不佳有關。

張謙方表示，過去募集節慶食物，往往不到兩周就達標，今年特地延長募集時間，卻未達標，是食物銀行首次碰到。

不只全台大型食物銀行，北市民間團體開辦的食物銀行也碰上募資小月，像中正區忠勤里里長方荷生籌辦的南機場幸福食物銀行、文山區籌辦的忠信食物銀行都齊喊「物資不夠」，供不應求。

營運忠信銀行的興毅基金會副執行長盧忠恕表示，物資短缺問題一直存在，每年要到農曆七月普渡才會紓緩，因此也向量販企業索取即期商品。

「不努力都是小月」，張謙方笑說雖然碰到募資、募物困難，但仍須想辦法推廣，食物銀行已找尋新出路，希望從「惜食」出發，向民眾、企業募集即期食品幫助弱勢群眾。

張謙方表示，每年台灣約有三六七萬公噸的食物浪費，食物銀行自去年四月至今年四月，共運作十九次將廠商即期品提供給弱勢學童陪讀班的晚餐、老人共餐的營養餐等；一年下來僅消化十九公噸食物。雖然僅能消化少量即期品，但張謙方說，發展即期品來幫助弱勢家庭，未來若成功打造成一個模組，即使碰到募資、募物小月也不再擔心。