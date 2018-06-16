端午雨不停 國道五號高乘載視情況停止

屏東地區昨天上午雨勢驚人，但縣府並未宣布放豪雨假，讓民眾抱怨連連。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

今起三天端午連假，受南方滯留鋒面及西南氣流影響，全台由南到北降雨機率高。中央氣象局表示，今天下半天起南台灣將有較大雨勢，不排除達到大雨到豪雨等級，下周二才會減緩。

熱低壓昨持續挾帶雨勢狂襲南台灣，昨中午中心離開台東陸地後也為東台灣帶來降雨。氣象局預報員劉沛滕表示，熱低壓出海後帶來較強東北風，迎風面基隆北海岸、新北山區及宜蘭地區雨勢增強，預估熱低壓抵達琉球海域仍會重組再增強，但對台灣影響已減少。

氣象局提醒，今天上半天各地降雨機率高，但雨勢不大，不過隨著南邊滯留鋒面、西南氣流北上，下半天起南部及東南部地區，將有大雨到豪雨程度雨勢。隨著鋒面由南往北，中部以北開始受到影響，周日、一全台都有明顯雨勢，下周二才會減緩，但中南部持續受西南風影響有雨。

根據水利署統計，這波降雨預估為全台主要水庫注入一千九百卅萬噸，南部的曾文—烏山頭水庫更一口氣入帳六百五十萬噸水量，可供十二天用水。另外，南化水庫也入帳四百五十萬噸，可供十二天用水量。嘉義地區的蘭潭仁義潭水庫，也入帳兩百萬噸，可供十四天用水量。石門水庫入流量也約兩百萬噸，可供一天用水量。

水利署副署長王藝峰表示，這一波降雨，為水情舒緩不少，但是還沒有到足夠解除旱象的程度。能否解除旱象，還是要期待接下來的降雨。

由於天候影響，高公局下修連假三天國道車流量，預估整體減少約百分之二，但塞車仍無法完全避免。高公局交管組副組長張崇智表示，今天國道南下路段較為壅塞，主要集中在國一楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，預估上午七時至下午二時壅塞；國三三鶯到龍潭、烏日到霧峰路段壅塞，中午前就能紓解。

此外，今天上午七至十二時國五南下實施高乘載，高公局表示，連假期間若國五沿線雨勢過大，或台二線、台九線發生重大災情影響通行時，將視情況停止實施國五高乘載管制。