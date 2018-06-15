林聰賢端午給同仁的一封信！員工：不如送串粽子

2018-06-15 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會因為香蕉木瓜產銷失衡，加上全面實施稻作直接給付，造成糧價大跌，農民恐慌性搶割，造成烘穀大塞車，正值多事之秋。

當會裡上下忙翻之際，農委會主委林聰賢晚間發出「給同仁的一封信」，要部門彼此合作、相互支援，才能凝聚力量，齊心向前，並預祝農委會同仁「端午佳節、和樂團圓」。

根據了解，這封信是今天傍晚5時30分，發給所有的農委會員工。裡面寫著，現在除了世界盃足球賽外，就是端午龍舟賽最令人熱血沸騰。

文中表示，龍舟打的是團體戰，不是個人賽，下槳要穩、節奏一定，才能全速全進，稍有節奏不一、力道不均，不但航向偏移，更會拖累全體。

林聰賢的一封信中寫到，農委會部門間要彼此協作、相互支援，若各自為政、力道不一，舟船難免空轉，南脫鎖橫江的困局。

他也說到這陣子農委會產銷調節措施，認為外界有苛責，他相信，只要農委會同舟共濟，團隊協作力道，會越來越堅定，眾人齊心，台灣農業就會穩健前航；並感謝端午節仍在因南部大雨待命的農委會員工的辛勞。