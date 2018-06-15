長庚、桃市府攜手 守護原鄉醫療

2018-06-15 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



為提升桃園市復興區山地醫療品質，桃園市長鄭文燦（左）與長庚醫療財團法人主委程文俊（右）昨簽署山地醫療擴大服務合作備忘錄，提出醫療照護五大計畫，全面照顧桃園市復興區前、後山八千多名民眾健康。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook 桃園市復興區醫療資源短缺，長庚醫療財團法人15年前在海拔1600公尺處建置華陵醫療站；為擴大醫療照護廣度與深度，長庚昨與桃市府簽訂合作備忘錄，每年將再投入1千萬元新推5大計畫，盼進一步守護原民健康。

桃園復興區前山距離最近的龍潭國軍桃園總醫院，車程要花40分鐘，遑論更偏遠的後山地區，當地診所、衛生所與醫療站重要性不言而喻。

林口長庚醫院15年前配合衛福部IDS計畫在後山建置「華陵醫療站」，結合財團法人聖保祿醫院、高揚威診所及復興區衛生所等單位，提供全天候急診、每天3時段門診，以及每周3次巡迴醫療，年服務量達到6600人次。後山醫療照護網絡建置以來，長庚分析後山居民住院比率從早年3%降至2.6%，這次簽署備忘錄，提出5大醫療照護計畫，包括兒童心智篩檢進階治療、關節炎整合治療、B肝和C肝擴大追蹤照護、居家醫療關懷照護與學童及青少年健康促進。

林口長庚山地醫療主任葉維中說，希望居民不用跋山涉水，就能享有醫學中心級醫療照護。他舉例，不少原民工作勞力，多數患有膝退化性關節炎，將擴大免費施打玻尿酸針劑；對發展遲緩兒童，會同專科醫師、心理師與復健師針對異常個案進行語言、職能與物理治療，以免錯過診療黃金期。