山區就醫路迢迢 衛福部啟動「IDS」計畫

為提升桃園市復興區山地醫療品質，桃園市長鄭文燦（左三）與長庚醫療財團法人主委程文俊（右四）昨簽署山地醫療擴大服務合作備忘錄，提出醫療照護五大計畫，全面照顧桃園市復興區前、後山八千多名民眾健康。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook 山區就醫大不易，桃竹苗三縣市後山地區居民下山到最近的大醫院，車程都要花至少1個半小時，往返奔波折騰，過去就曾有村民因路途遙遠，錯失搶救黃金期留下後遺症。衛福部在三縣市都啟動IDS計畫建置在地醫療站，提升就醫便利性，成效有待觀察。

桃園市復興區前、後山居民約8千多人，但前山距最近醫療院所要花40分鐘，後山車程更多了一倍，但復興區現有5家診所、1家衛生所集中前山，後山仰賴華陵醫療站支援，會同聖保祿醫院、高揚威診所及復興衛生所提供服務。

無獨有偶，新竹縣五峰與尖石鄉前山與後山，到最近的醫療院所車程也分別需要40分鐘、1個半小時車程，2鄉都透過IDS計畫，由馬偕醫院進駐設置醫療站，解決大部分後山醫療問題，但重大疾病或急診仍得奔波下山就醫。

五峰鄉花園村長黃修明說，偏鄉醫療資源缺乏，居民急症送往最近的醫院都至少要花40分鐘車程，若請求救護車協助載送，還得等救護車上山一趟，浪費寶貴的搶救時間，過去就曾有居民因來不及搶救而過世，讓居民都為之心酸。

尖石鄉義興村長余玉花也說，前山診所開到晚上7點，若過了時間發生緊急情況很不便，過去也有居民工作意外休克，但醫院路途遙遠，雖然趕緊送往醫院搶救，卻留下嚴重後遺症，生活無法自理、常胡言亂語，仰賴家人照料。

苗栗縣泰安鄉後山與醫院也有段距離，車程也逾一個小時，苗縣山地原住民議員黃月娥表示，泰安鄉後山地區居民一般醫療有大千醫院的駐診及部落巡迴服務，但若為重病或慢性病，民眾還是前往台中市的醫院就醫，路途就較遠。

苗栗縣衛生局長張蕊仙說，苗栗縣山區偏遠地區1、20年前就由大千綜合醫院進駐提供山區醫療服務，後續並在泰安鄉象鼻衛生室辦理「IDS」計畫，安排醫師駐診，提供居民「24小時」診療服務，守護山地居民健康。