56歲婦 肚長21公斤罕見巨大惡性脂肪肉瘤

2018-06-15 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



56歲楊姓婦人平常注重養生、生活作息規律，更是不吃外食，但兩年前開始體重逐漸從原本40公斤，上升至61公斤，且經常腹脹、噁心，她還自我安慰是中年發福，直至今年4月才被家人帶去台北慈濟醫院婦產科，這才發現體內有顆重達21公斤的罕見大型惡性脂肪肉瘤，趕緊轉診到一般外科。

醫師李朝樹表示，脂肪肉瘤從患者後腹腔右側長出，隨著脂肪層逐漸增大，「幾乎佔據肚子所有空間、占患者體重的三分之一。」且脂肪肉瘤將楊婦的身體臟器、腸子擠壓到左邊腹腔，甚至包覆住右腎與右腎上腺，經考量脂肪肉瘤為惡性，為避免再發，將楊婦的右腎與右腎上腺一併切除，再把移位的胃腸、臟器歸位，最後楊婦一周後順利出院。

脂肪肉瘤跟脂肪瘤同是脂肪細胞構成，但脂肪肉瘤，是脂肪細胞在深層軟組織中異常增生所導致的惡性腫瘤，發生機率僅占惡性腫瘤的千分之二到千分之三，多發生在中年以上患者。

李朝樹解釋，脂肪肉瘤的致病機轉不明，多生長在後腹腔，位置深層，患者初期少有不適症狀，通常等到腫瘤體積增大、壓迫周圍器官，出現腹脹、腹圍變大、噁心等症狀時才發現，能生長在人體任何地方，但以腹部、四肢最常見。