透出金黃的綠色波浪 空拍水稻田讓人直呼：好療癒

2018-06-15 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



旅途當中，總是有許多令人意想不到的美景藏身在身邊。網友黃俊智日前於臉書社團《台灣機車環島美景》中，分享一系列彰化稻田的空拍照片，透過空中的角度，路旁的稻田化身為優美的彩色幾何圖形，令人看著著迷，許多網友也留言讚賞「好美」、「好療癒」、「看了舒服」，並吸引近千人按讚

不論是從農人插秧到收割，或是大片綠油油的美景，「稻田」一直都是許多攝影愛好者喜歡拍攝的主題，包括宜蘭、彰化、花蓮等地都是台灣熱門的拍攝地點。近期正逢多地稻穗成熟時期，因此也帶來許多大地豐饒的精彩畫面。

接觸空拍已約三年半的黃俊智所分享的稻田空拍圖，為多日前攝於彰化的竹塘、芬園、溪尾大橋一帶的照片。畫面中，油綠的稻田因為稻穗而漾著淡淡的金黃光芒；田間小路與水道，則是像畫筆般勾勒出幾何圖形的輪廓；矗立在稻田旁的大樹，也為一片綠意中帶來漸層的立體感，讓人看得非常舒服。