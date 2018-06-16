才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

路旁待轉區為白色方格，不時誤為停車格或霸占違停，造成騎士待轉困擾。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

待轉區、停車格傻傻分不清，是「馬路三寶」的錯，還是政府的錯？駕駛人誤把路旁待轉區當成停車格，正大光明停車，造成騎士困擾烏龍事件時有所聞。桃園市交通局將試辦待轉區加畫黃色內框與箭頭，提高辨識度，免得又有駕駛人在待轉區「停好、停滿」。

桃園區三民路、莒光街路口的待轉格，曾被霸占違停，引起騎士不滿。 圖／讀者提供 分享 facebook

•汽車停在待轉區 機車騎士翻白眼

桃園市三民路3段與莒光街交界的T字路口，路旁的待轉區不時上演違停戲碼。陳姓騎士氣憤投訴，日前中午騎車外出，準備自三民路3段兩段式左轉莒光街，結果發現1輛銀色小車大剌剌停在待轉區白色格，無處暫停待轉。

「真的令人火大！」騎士說，待轉區並不大，小車停進去後，完全沒有待轉空間。當時車流很大，他只能騎到違停車輛前方等待左轉，其他騎士也是各自找空間卡位待轉，徒增風險。

不只待轉區被占用，路口「停等區」也不時有汽車、貨車或大車越線進入，讓騎士相當不滿。桃園警方指出，轎車占用待轉區將視同違規停車加強取締，違者可處900元罰款。

桃園市政府交通局今年下半年起，將首創在待轉區試辦畫設黃框與箭頭，避免汽車誤停霸占；圖為設計圖。 圖／交通局提供 分享 facebook

•待轉區上彩妝 別再傻傻分不清

桃園市政府交通局科長黃錦虹說，待轉區格子內雖曾有「待轉區」字樣，但因為是熱拌材質，容易造成機車打滑，所以部分待轉區已不再出現標字，結果更容易讓汽車族誤以為是停車格。

為提高機車待轉區辨識度，交通局研議在待轉區內，試辦畫設箭形圖案引導，並加繪黃色冷塑型標線內框，透過「顏色」、「箭頭」雙重提醒，避免再被人誤認為是停車格，初步擇定30處T字路口待轉區試辦。

桃園的作法並非首創，台中市交通局長王義川說，今年開始已陸續在機車待轉區加上白色箭號，提醒汽車族避免占用。

新北市交通局為改善機車行駛進度待轉區動線，試辦槽化帶設置，提早分流直行與待轉車輛，讓機車可直行進入待轉區。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook

•新北待轉區 駝峰式槽化線分流

桃園的待轉區不再有「待轉區」字樣，但新北不表認同，仍保留「機慢車待轉區」標字供辨識，另為降低騎士停等遭後車追撞危險，首創駝峰式槽化線多年，保護待轉區內騎士。

新北交通局科長陳建成說，新北市境內T字路口處待轉區，為避免用人誤認為汽車停車格位，都有「機慢車待轉區」標字。2013年起還首創駝峰式槽化線，經觀察機車進入待轉區前看到槽化線，多已降低車速，未接獲發生機車打滑情況。

陳建成還說，交通局另研議改善機車行駛進入待轉區動線，目前試辦調整路口待轉區槽化帶設置，讓機車可直行進入待轉區，改善行車動線，並提早分流直行與待轉車輛，提升待轉車輛安全，若經試辦良好，將再擴及其他T字型待轉區。

•誤停待轉區？北市：多刻意違規

台北市機車待轉區20多年前辦理至今，部分Ｔ字路口待轉格位因在路邊，有加註「機慢車待轉區」方便辨識。若為人行道退縮的待轉格則多半不會加註文字，就算有文字，字體也不大、防滑係數也夠，應不至於打滑。

北市交通管制工程處總工程司劉嘉祐說，現在也會在待轉區前畫設槽化線，提醒直行車輛駛離該區域，同時避免駕駛誤判，若有車輛占用，通常為心存僥倖、刻意違規。

張姓市民在臉書PO照，1輛轎車在待轉區引發民眾熱烈討論。 圖／取自臉書台南諸事會社 分享 facebook

•防滑係數合格 南、高保留「待轉區」

台南、高雄的機車待轉區也保有「待轉區」字樣，台南市交通局副局長熊萬銀表示，留有機車待轉區的字樣，較不會出現汽車停放狀況。台南市以前有部分待轉區劃設在車道，導致直行車打滑，後來調整位置盡量不讓直行車輛壓到，減少打滑事件。

高雄市道路機車待轉區內也都有用熱拌標線噴寫「待轉區」供辨識，熱拌標線不易打滑，防滑係數也合乎規格。因為「待轉區」已寫得十分清楚，目前不打算噴上其他顏色做區分。