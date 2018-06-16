親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

世足網路直播卡卡被罵翻 愛爾達全面開放免費看

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

2018-06-16 09:00聯合報 記者張裕珍鄭維真張曼蘋喻文玟謝梅芬翁浩然／報導

路旁待轉區為白色方格，不時誤為停車格或霸占違停，造成騎士待轉困擾。 記者張裕珍／...
路旁待轉區為白色方格，不時誤為停車格或霸占違停，造成騎士待轉困擾。 記者張裕珍／攝影
分享

待轉區、停車格傻傻分不清，是「馬路三寶」的錯，還是政府的錯？駕駛人誤把路旁待轉區當成停車格，正大光明停車，造成騎士困擾烏龍事件時有所聞。桃園市交通局將試辦待轉區加畫黃色內框與箭頭，提高辨識度，免得又有駕駛人在待轉區「停好、停滿」。

桃園區三民路、莒光街路口的待轉格，曾被霸占違停，引起騎士不滿。 圖／讀者提供
桃園區三民路、莒光街路口的待轉格，曾被霸占違停，引起騎士不滿。 圖／讀者提供
分享

•汽車停在待轉區 機車騎士翻白眼

桃園市三民路3段與莒光街交界的T字路口，路旁的待轉區不時上演違停戲碼。陳姓騎士氣憤投訴，日前中午騎車外出，準備自三民路3段兩段式左轉莒光街，結果發現1輛銀色小車大剌剌停在待轉區白色格，無處暫停待轉。

「真的令人火大！」騎士說，待轉區並不大，小車停進去後，完全沒有待轉空間。當時車流很大，他只能騎到違停車輛前方等待左轉，其他騎士也是各自找空間卡位待轉，徒增風險。

不只待轉區被占用，路口「停等區」也不時有汽車、貨車或大車越線進入，讓騎士相當不滿。桃園警方指出，轎車占用待轉區將視同違規停車加強取締，違者可處900元罰款。

桃園市政府交通局今年下半年起，將首創在待轉區試辦畫設黃框與箭頭，避免汽車誤停霸占...
桃園市政府交通局今年下半年起，將首創在待轉區試辦畫設黃框與箭頭，避免汽車誤停霸占；圖為設計圖。 圖／交通局提供
分享

•待轉區上彩妝 別再傻傻分不清

桃園市政府交通局科長黃錦虹說，待轉區格子內雖曾有「待轉區」字樣，但因為是熱拌材質，容易造成機車打滑，所以部分待轉區已不再出現標字，結果更容易讓汽車族誤以為是停車格。

為提高機車待轉區辨識度，交通局研議在待轉區內，試辦畫設箭形圖案引導，並加繪黃色冷塑型標線內框，透過「顏色」、「箭頭」雙重提醒，避免再被人誤認為是停車格，初步擇定30處T字路口待轉區試辦。

桃園的作法並非首創，台中市交通局長王義川說，今年開始已陸續在機車待轉區加上白色箭號，提醒汽車族避免占用。

新北市交通局為改善機車行駛進度待轉區動線，試辦槽化帶設置，提早分流直行與待轉車輛...
新北市交通局為改善機車行駛進度待轉區動線，試辦槽化帶設置，提早分流直行與待轉車輛，讓機車可直行進入待轉區。 圖／新北市交通局提供
分享

•新北待轉區 駝峰式槽化線分流

桃園的待轉區不再有「待轉區」字樣，但新北不表認同，仍保留「機慢車待轉區」標字供辨識，另為降低騎士停等遭後車追撞危險，首創駝峰式槽化線多年，保護待轉區內騎士。

新北交通局科長陳建成說，新北市境內T字路口處待轉區，為避免用人誤認為汽車停車格位，都有「機慢車待轉區」標字。2013年起還首創駝峰式槽化線，經觀察機車進入待轉區前看到槽化線，多已降低車速，未接獲發生機車打滑情況。

陳建成還說，交通局另研議改善機車行駛進入待轉區動線，目前試辦調整路口待轉區槽化帶設置，讓機車可直行進入待轉區，改善行車動線，並提早分流直行與待轉車輛，提升待轉車輛安全，若經試辦良好，將再擴及其他T字型待轉區。

•誤停待轉區？北市：多刻意違規

台北市機車待轉區20多年前辦理至今，部分Ｔ字路口待轉格位因在路邊，有加註「機慢車待轉區」方便辨識。若為人行道退縮的待轉格則多半不會加註文字，就算有文字，字體也不大、防滑係數也夠，應不至於打滑。

北市交通管制工程處總工程司劉嘉祐說，現在也會在待轉區前畫設槽化線，提醒直行車輛駛離該區域，同時避免駕駛誤判，若有車輛占用，通常為心存僥倖、刻意違規。

張姓市民在臉書PO照，1輛轎車在待轉區引發民眾熱烈討論。 圖／取自臉書台南諸事會...
張姓市民在臉書PO照，1輛轎車在待轉區引發民眾熱烈討論。 圖／取自臉書台南諸事會社
分享

•防滑係數合格 南、高保留「待轉區」

台南、高雄的機車待轉區也保有「待轉區」字樣，台南市交通局副局長熊萬銀表示，留有機車待轉區的字樣，較不會出現汽車停放狀況。台南市以前有部分待轉區劃設在車道，導致直行車打滑，後來調整位置盡量不讓直行車輛壓到，減少打滑事件。

高雄市道路機車待轉區內也都有用熱拌標線噴寫「待轉區」供辨識，熱拌標線不易打滑，防滑係數也合乎規格。因為「待轉區」已寫得十分清楚，目前不打算噴上其他顏色做區分。

捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

規模5.2宜蘭地震 台鐵7列次345人受影響

2018-06-16 07:50

端午雨不停 國道五號高乘載視情況停止

2018-06-16 01:05

募粽首次未達標 食物銀行嘆景氣差

2018-06-16 01:05

凌晨4時53分 宜蘭近海規模5.2地震

2018-06-16 05:12

國人十大死因之首 癌症36連霸

2018-06-16 00:28

十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌增

2018-06-16 00:30

udn推出重磅贊助計畫！用行動一起支持深度好內容

2018-06-15 15:45

吃粽不忘護眼 南瓜入餡配橙黃色水果

2018-06-16 09:51

壓力大夜夜磨牙 她一吃冰牙齒就酸

2018-06-16 09:31

影／不只百萬夜景 來去北海道爬函館山

2018-06-16 09:29

宜蘭規模5.2地震 鐵公路巡查後正常通行

2018-06-16 09:03

五六年級生的回憶 回不去的健素糖

2018-06-16 08:10

扮鬼臉、吹泡泡...這些「口頭運動」防失智

2018-06-16 07:39

北部民眾被震醒！氣象局：今地震為隱沒帶地震 餘震少

2018-06-16 07:06

10年餐廳被打垮 不敵「租約」悄悄退場

2018-06-16 00:34

健康你我他／上了年紀 全身拍拍再「行」動

2018-06-16 00:32

打鼾飆高音 小心睡眠呼吸中止症

2018-06-16 00:22

長庚、桃市府攜手 守護原鄉醫療

2018-06-15 23:51

山區就醫路迢迢 衛福部啟動「IDS」計畫

2018-06-15 23:50

兒童護眼 用眼30分鐘休息10分鐘、2歲以下勿用3C

2018-06-15 23:11

56歲婦 肚長21公斤罕見巨大惡性脂肪肉瘤

2018-06-15 22:21

透出金黃的綠色波浪　空拍水稻田讓人直呼：好療癒

2018-06-15 22:09

他8年內考10張國考證照 原因是為這‧‧‧

2018-06-15 21:37

30歲台大學霸是律師兼導遊 當背包客半年遊7大洲

2018-06-15 21:30

高齡專家解不開的腦齡謎題 7月23日AI論壇來找答案

2018-06-15 20:41

「就像在夢中一樣」　陽光拍八仙紀錄片「夢迴樂園」

2018-06-15 20:34

泰式餐飲業者推新品牌 搶攻旅客商機

2018-06-15 19:14

網購發天氣財！雨具銷量翻倍　包包傘、增高雨靴最搶眼

2018-06-15 19:05

又有10年餐廳被「租約」打垮 Primo復興店熄燈

2018-06-15 18:42

生活中隱藏危險！1歲男嬰到火鍋店 竟離奇中毒

2018-06-15 17:38

影／騎「歐兜賣」怕曬黑？防曬神器報你知

2018-06-15 17:21

影／癌症連36年蟬聯十大死因榜首 死亡率上升0.4%

2018-06-15 16:43

挺農民！國道服務區包粽、買套餐 領香蕉一根

2018-06-15 16:31

明起3天端午連假！壞天氣攪局 國道車流量下修2％

2018-06-15 16:25

影／桃捷列車推觀光 彩繪台灣10島、花東

2018-06-15 15:50

吃粽難消化？「菇榖高纖粽」讓你身體輕鬆慶端午

2018-06-15 15:27

影／芒果什麼狀態最好吃？ 專家這樣說

2018-06-15 14:48

十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌人數增

2018-06-15 14:07

影／宜蘭傳藝魔幻戲法節 暑假有夜秀日戲600場

2018-06-15 13:57
看更多

熱門文章

端午節不能送人粽子、拜冰粽？這些小眉角你要先知道

2018-06-15 10:49

凌晨4時53分 宜蘭近海規模5.2地震

2018-06-16 05:12

30歲台大學霸是律師兼導遊 當背包客半年遊7大洲

2018-06-15 21:30

連生三女被罵賠錢貨 婆婆嗆她：不會下蛋的母雞

2018-06-15 12:02

想捧金飯碗快來 台銀二度招考最高薪53K

2018-06-15 20:09

不用中共打過來 一杯珍奶就讓台灣陷「吸管之亂」

2018-06-15 11:00

水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02

想跟好姐妹同公司上班 投履歷卻被她無情攔截

2018-06-15 12:06

他8年內考10張國考證照 原因是為這‧‧‧

2018-06-15 21:37

影／男童跳跳跳引熊注意 熊竟游來一起跳上跳下

2018-06-15 16:19

規模5.2宜蘭地震 台鐵7列次345人受影響

2018-06-16 07:50

生活中隱藏危險！1歲男嬰到火鍋店 竟離奇中毒

2018-06-15 17:38

又有10年餐廳被「租約」打垮 Primo復興店熄燈

2018-06-15 18:42

大樂透第107052期頭獎1注中獎

2018-06-15 22:31

迴轉壽司之戰開打！ 壽司郎、藏壽司各自出招

2018-06-15 17:59

影／芒果什麼狀態最好吃？ 專家這樣說

2018-06-15 14:48

十大癌症死因 乳癌增加人數最高

2018-06-15 11:27

珍奶不用吸管怎麼喝 宜蘭三星蔥也來參一咖

2018-06-15 22:16

北部民眾被震醒！氣象局：今地震為隱沒帶地震 餘震少

2018-06-16 07:06

小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29

砲彈蓮霧結實纍纍 樹下雞鵝成群

2018-06-15 13:39

基隆在地限定！珍奶這樣喝 網友笑翻大推

2018-06-15 18:24

南部粽軟Q北部粽顆顆分明 世紀之戰到底誰稱霸？

2018-06-15 13:15

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

2018-06-16 09:00

東京迪士尼史上最大擴建 打造冰雪奇緣等3大樂園

2018-06-15 17:58

端午雨不停 國道五號高乘載視情況停止

2018-06-16 01:05

基隆綠竹筍鮮脆甘甜 陳姓姊妹一家兩人都獲獎

2018-06-15 13:39

國人十大死因 癌症連續36年蟬聯榜首

2018-06-15 11:39

明起3天端午連假！壞天氣攪局 國道車流量下修2％

2018-06-15 16:25

機車族小心！雨天肇事比例最大、死傷慘重都是機車騎士

2018-06-15 10:56

募粽首次未達標 食物銀行嘆景氣差

2018-06-16 01:05

透出金黃的綠色波浪　空拍水稻田讓人直呼：好療癒

2018-06-15 22:09

今日星座運勢／獅子 聽大自然聲音 做瑜珈多伸展

2018-06-16 00:00

疑資訊系統故障 南部農會提款機無法使用

2018-06-15 13:56

宜蘭清晨04:53 芮氏規模5.2有感地震

2018-06-16 05:14

10年餐廳被打垮 不敵「租約」悄悄退場

2018-06-16 00:34

人體缺乏維生素D 罹大腸癌機率增31%

2018-06-15 12:25

台灣第一、全球第三間「獺祭吧」 即起快閃台北晶華

2018-06-15 12:49

56歲婦 肚長21公斤罕見巨大惡性脂肪肉瘤

2018-06-15 22:21

udn推出重磅贊助計畫！用行動一起支持深度好內容

2018-06-15 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top