他8年內考10張國考證照 原因是為這‧‧‧
30歲高啟霈是台大法律研究所畢業的高材生，22歲就考上律師，之後邊攻讀碩士邊工作。身為律師的高啟霈雖工作忙碌，但因愛看書，加上喜歡參加國考來證明自己的能力，8年內拿下10張證照。
他說，現今是考證照的時代，所學的不應該只局限在自己的專業領域，尤其現在的事務所已提供客戶超越法庭訴訟的相關服務，不斷學習很重要。雖然這些證照目前用不上，說不定將來有機會能派上用場。
高啟霈說，要學一門東西，最有效率的方式就是參加考試，等於可以檢視自己吸收了多少知識，因此利用工作之餘多讀書，就算常常加班忙碌，至少也要給自己一至兩個小時的讀書時間。
身為會讀書又會玩的考試高手，高啟霈的求學路算順遂，參加國考樣樣都成功考取，不過高材生也會有「倒頭栽」的時候，他說，唯獨一次「落榜」就是考台大法律研究所時，當時因所做的筆記本在考前竟「憑空消失」，加上大四才開始準備考試有些來不及，後來僅差1分落榜，雖然當下結果很錯愕、受挫，只好重考、隔年再來。
「邊工作邊考試最難熬！」高啟霈說，很多在職考生都是邊工作邊念書準備考試，但以他為例，時常加班等到回到家已經很累了，還要提起精神來，真的很不容易，但須克服這個心理障礙、意志力要夠才行；或者得犧牲休假日，利用休假來專攻考試書。
因高啟霈沒有補習，都是靠自學來參加國考，他則建議沒有補習的考生，除了一直看考科書外，考古題很重要，最好要多多練習，可以從寫考古題逆向回源頭找到答案，就算再沒時間也不能放棄考古題，這樣的方法也最快；另外，法條也要熟背才行。
考取外語導遊與領隊證照的高啟霈指出，今年的導遊領隊考照有很大變革，考制較為特別，已取得華語導遊及領隊，要考外語導遊領隊只考英語，其實只要加強英語即可，另外在口試的部分，平常要訓練一下，可上Youtube或找口試題目，作回答練習，而在法規的考科、觀光常識等也都要特別加強。
留言