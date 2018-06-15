他8年內考10張國考證照 原因是為這‧‧‧

2018-06-15 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



30歲高啟霈是台大法律研究所畢業的高材生，22歲就考上律師，之後邊攻讀碩士邊工作。身為律師的高啟霈雖工作忙碌，但因愛看書，加上喜歡參加國考來證明自己的能力，8年內拿下10張證照。

他說，現今是考證照的時代，所學的不應該只局限在自己的專業領域，尤其現在的事務所已提供客戶超越法庭訴訟的相關服務，不斷學習很重要。雖然這些證照目前用不上，說不定將來有機會能派上用場。

高啟霈說，要學一門東西，最有效率的方式就是參加考試，等於可以檢視自己吸收了多少知識，因此利用工作之餘多讀書，就算常常加班忙碌，至少也要給自己一至兩個小時的讀書時間。

身為會讀書又會玩的考試高手，高啟霈的求學路算順遂，參加國考樣樣都成功考取，不過高材生也會有「倒頭栽」的時候，他說，唯獨一次「落榜」就是考台大法律研究所時，當時因所做的筆記本在考前竟「憑空消失」，加上大四才開始準備考試有些來不及，後來僅差1分落榜，雖然當下結果很錯愕、受挫，只好重考、隔年再來。

「邊工作邊考試最難熬！」高啟霈說，很多在職考生都是邊工作邊念書準備考試，但以他為例，時常加班等到回到家已經很累了，還要提起精神來，真的很不容易，但須克服這個心理障礙、意志力要夠才行；或者得犧牲休假日，利用休假來專攻考試書。

因高啟霈沒有補習，都是靠自學來參加國考，他則建議沒有補習的考生，除了一直看考科書外，考古題很重要，最好要多多練習，可以從寫考古題逆向回源頭找到答案，就算再沒時間也不能放棄考古題，這樣的方法也最快；另外，法條也要熟背才行。