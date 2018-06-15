30歲台大學霸是律師兼導遊 當背包客半年遊7大洲

2018-06-15 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



30歲高啟霈是台大法律研究所畢業的高材生，他從大學畢業後，陸續參加國家考試，擁有律師、海事保險公證人等10證照，熱愛旅遊的他，曾為了一圓環遊世界的夢想，孤身一人當背包客挑戰半年遊七大洲，今年再度參加國考，取得外語導遊領隊證照，他說，結交很多外國朋友，只要他們來台灣，隨時都能從律師變導遊，親自帶他們認識台灣最美、最好吃的地方。

高啟霈畢業於建國中學、台大法律系、台大法律所，大學一畢業即考上律師後，再繼續唸碩士，就讀研究所期間，曾到法院擔任民間公證人、到日本當交換生，甚至還有律師事務所找上門，已修完課的他，選擇邊工作邊寫論文，2016年一畢業，決定拋下一切，帶著冒險精神環遊世界。

「就是想趁30歲前看看這個世界！」高啟霈說，曾跟朋友約定好要一起去南極，但朋友卻因去日本念書，無法完成南極之旅，他不想讓夢想變成遺憾，決定就算只有孤身一人也要實現它，在安排旅程中，又覺得既然都去了南極，「不如就環遊世界吧」。

高啟霈當起背包客，利用半年挑戰遊遍七大洲，回台後在台灣觀光策略發展協會法律暨公共政策擔任研究員，現任職於律師事務所，專長民事、刑事、行政訴訟、公證認證等。

高啟霈從大學畢業後，陸續參加國考，8年內拿下10張證照，證明自己是個會讀書又會玩的考試高手，目前已有律師、民間公證人、不動產經紀人、人身保險經紀人、財產保險經紀人、海事保險公證人、華語導遊、華語領隊等證照，今年又新增外語導遊、外語領隊證照。