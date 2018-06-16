10年餐廳被打垮 不敵「租約」悄悄退場

15年名店也將走入歷史。 圖／翻攝自粉絲專頁 分享 facebook

台灣餐飲業競爭激烈，能夠生存10年以上的餐廳，多已是累積了基礎的實力。不過近期台北多家經營超過10年的餐廳，都陸續傳出停業訊息。

以獨特口味湯底、「湯鮮料正」出名的馥臨港式火鍋，無預警在粉絲團上公布「感謝有您！由於租約因素馥臨港式火鍋將結束營業，兩店結束日期如下：基隆路通化店107年7月8日，市民大道總店107年8月5日，非常感謝各位饕客15年來喜愛我們的口味。期待大家在馥臨火鍋結束前，與我們再次相聚」。而位於台北東區商圈的Trattoria di Primo復興店，近期也於粉絲團公告，因租約到期，因此將於6月30日謝幕。

Trattoria di Primo復興店於官方臉書預告停業資訊。 圖／摘自Trattoria di Primo復興店粉絲團 分享 facebook

台灣強調「港式火鍋專賣」的店家並不多，馥臨港式火鍋一推出，即吸引許多嘗鮮客，其中「養生花雕湯鍋」是15年不變的招牌鍋底，此外也有經典港式口味香菜皮蛋湯、胡椒豬肚湯等。相較於一般的自助無限火鍋店，馥臨的香港師傅每天製作醉雞、手工蝦漿、花枝丸、現包雲吞，同樣無限量供應，以此特色，殺出「吃到飽」的新路。但細觀名店發展，近期留言不乏「肉變薄」、「食材太少」、「餐點上得慢」等不良評價，成本壓力似有跡可循。

Trattoria di Primo復興店將於6月30日落幕。 圖／摘自Trattoria di Primo復興店粉絲團 分享 facebook

Trattoria di Primo為義式餐酒館，目前共有復興、大直兩間店面。店內提供有義大利麵、燉飯等代表性義式餐點，並也有多項地方性特色料理，單品售價約300～700元起。本次停業的復興店，已經營業10年，在地方累積不少客層，因此停業消息一出來，仍有粉絲留言表示不捨，官方也建議民眾改前往大直店用餐。

近期Brown Sugar、馥臨港式火鍋等經營多年的餐飲品牌，都陸續傳出歇業消息。其實不僅台北，在高雄地區，包括紅豆食府、忠義堂、右京棧等知名餐廳，也多在今年上半年悄悄退出高雄市場，顯示出餐飲業的現實面。只是包括已易主的白木屋、有20多年歷史的Brown Sugar、開業15年的馥臨港式火鍋，以及10年歷史的Trattoria di Primo復興店，都已在市場一段時間，且停業多是與「租約」有關，對於重視回憶與感情的老顧客而言，恐又是另一種不同的時代傷感。