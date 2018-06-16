健康你我他／上了年紀 全身拍拍再「行」動

2018-06-16 00:32 聯合報 圖與文／挺立（台中市）



分享 facebook

家，原是保護安全的堡壘，曾幾何時，周邊最愛的人，一個個都在最熟悉的地方，摔倒了。

住平房的媽媽，為了防老鼠，設了個活動木板檻，轉身就忘了，跌斷左臂。婆婆為了踩蟑螂摔倒，爸爸起身要上廁所而摔倒，兩人都造成髖關節骨折，因為年老手術，體力漸衰，活動力銳減。老公在清晨的暴雨中，搶關玻璃門，踩到積水滑倒，髕骨骨折，手術後傷膝活動卡卡不順。

我因子宮內膜癌手術，醫師衛教，更年期和四大皆空的夾擊，要注意保（持骨質）密（度）。

思前想後，戰亂逃難離鄉的父母，生長在貧困的年代，打拚的歲月，衛教的缺乏，坐六望七的年紀，至今餘「更」未竟，為了要有比較尊嚴的老年生活，失了保密先機，只能加倍努力維持現狀，減緩骨質流失，並且力行防跌。

初階，生活規律不熬夜，不菸不酒，茶咖啡少量，均衡飲食，補充牛奶黃豆類食物及鈣，避開紫外線強的時間，曬太陽，幫助維生素D吸收，強化骨骼。

中階，無障礙空間，家具靠牆，動線寬暢，地板浴室不濕，加上小夜燈，別讓隱形殺手藏在小地方。

進階，物理師的頂天立地操，靠牆高舉交握雙手，掌心向上，挺腰踮腳尖10秒，10次一回，早中晚各一回（可增減，安全量力），訓練肌力平衡感。

貼心小叮嚀，上了年紀，一切慢活。起身行動之前，雙手全身拍拍，叫醒「知」覺，再「行」動。