十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌增

2018-06-16 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



癌症死亡率為每10萬人203.9人，比前一年度增0.4個百分點；十大癌症中，因乳癌死亡的人數增加最明顯，增加201人，從標準死亡率來看，僅有乳癌及攝護腺癌增加。 記者王彥鈞／攝影 分享 facebook

衛生福利部公布106年度十大癌症死因，死亡人數達4萬8037人，占所有死亡人數的28％，癌症所造成的死亡率為每10萬人203.9人，比前一年度上升0.4％，十大癌症中，因乳癌死亡的人數，增加最為明顯，增加201人，從標準死亡率來看，僅有乳癌及攝護腺癌增加。

雙和醫院一般外科專任主治醫師洪進昇表示，近年許多藥廠研發出治療乳癌的標靶藥物，仍舊沒辦法降低「晚期乳癌」的患者人數，原因在於太晚確診，許多患者等到摸到硬塊，感受到疼痛，或是乳房皮膚潰爛，才來就診，這時都已是晚期乳癌，治療效果並不佳。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，乳癌好發在45歲到55歲，國健署提供免費乳房攝影篩檢，但篩檢率僅四成，許多女性因為攝影時要擠壓胸部而不願檢驗，這正是台灣乳癌死亡率會提升的主因，預防篩檢仍需要加強。

研究顯示，塑化劑、PM2.5，以及不良飲食習慣、生活作息等因素，均會增加乳癌風險，但是目前外食族仍是人人提著塑膠袋，把熱食放在紙碗中，紙碗塑膠內膜仍有可能溶出，以致攝取到大量的塑化劑，張金堅認為，這是乳癌發生率提高的原因之一。

除了乳癌以外，攝護腺癌死亡率也增加，三軍總醫院副院長查岱龍表示，攝護腺癌近年一直有上升的趨勢，目前每年新增案例達5000多人，明顯比其他癌種還多，增加的原因與飲食西化、人口老化為主。

查岱龍表示，台灣即將進入超高齡化社會，攝護腺癌好發在60歲以上到75歲之間，因此，攝護腺癌的患者相對高齡，不過，近年也發現許多年輕的攝護腺癌患者，他收治過一名攝護腺癌患者，僅有38歲。

查岱龍表示，攝護腺癌也與飲食有絕大的關係，他呼籲，男性要避免攝護腺癌，建議45歲以上男性一定要定期檢查，平時應多吃蔬果，避免吃高油脂的食物等。