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國人十大死因之首 癌症36連霸

2018-06-16 00:28聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

衛生福利部公布106年度十大癌症死因，死亡人數達4萬8037人，占所有死亡人數的...
衛生福利部公布106年度十大癌症死因，死亡人數達4萬8037人，占所有死亡人數的28％。 記者王彥鈞／攝影
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第一名又是「它」，衛生福利部公布106年國人十大死因，癌症連續蟬聯36年十大死因之首，與105年度相比，惡性腫瘤死亡率上升0.4%；此外，去年台灣十大癌症死亡率，分別為肺癌、肝癌、結腸直腸癌，肺癌也已經蟬聯8年首位，死亡年齡中位數為77歲，與前一年度相當。

106年度十大死因依序為癌症、心臟病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、呼吸道疾病、高血壓、腎病、肝病，排名與105年度相同，十大死因總計造成13萬1993人死亡，與105年度相比減少435人。其中，慢性下呼吸道疾病、事故傷害減少的人數最多。

根據衛福部統計，癌症死亡人數為4萬8037人，比105年增加0.6％，換算人數為277人，肺炎死亡人數為1萬2480人，增加2.2％，換算人數為268人。

若以性別做進一步分析，所有的十大死因男性的死亡率都比女性高，特別是癌症差距最為顯著，男性的死亡率是每10萬人口250.4人、女性則是每10萬人口157.9人。106年死亡年齡中位數為77歲，男性74歲、女性80歲，若與96年度相比，死亡年齡中位數提高4歲，男性提高2歲、女性提高4歲。

衛福部同步公佈十大癌症死因，排名依序為氣管、支氣管和肺癌，位居第二為肝和肝內膽管癌，再者為結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌、口腔癌、攝護腺癌、胃癌、胰臟癌、食道癌與子宮頸癌。另乳癌與攝護腺癌是唯二死亡率上升的癌別。

癌症死亡率肺癌乳癌攝護腺癌
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