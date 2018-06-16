打鼾飆高音 小心睡眠呼吸中止症

2018-06-16 00:22 聯合報 李立昂／口述 記者 聯合報 李立昂／口述 記者 張益華 ／整理



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鼾聲愈大聲、愈高亢，發生睡眠呼吸中止症的機率恐愈高！林口長庚醫院睡眠中心團隊耗時2年研究，透過內視鏡觀察病人打鼾時呼吸道的振動情形，並將鼾聲能量分成低、中、高三頻，結果發現高頻鼾聲愈高時，呼吸中止指數也會增加，身體也因缺氧，增加罹患高血壓、心血管疾病等慢性病風險。

為何鼾聲會引發睡眠呼吸中止？由於病人的上呼吸道組織狹窄、神經肌肉功能失調，當氣流通過時振動組織，部分呼吸道阻塞造成打鼾聲。伴隨振動摩擦，軟腭與懸壅垂會越來越腫，使呼吸速度變慢，鼾聲變小，這時為了維持呼吸，病人拚命呼吸，又造成呼吸道愈來愈腫，最後呼吸跟鼾聲停止。

鼾聲分低、中、高頻 意義大不同

當呼吸和鼾聲停止時，病人腦部的中樞神經會釋放醒過來的訊號，伴隨翻身、咳嗽，出現再呼吸的動作，此時發出一聲尖銳高亢的鼾聲。由此可知，睡眠呼吸中止症病人的鼾聲具有「忽大忽小、忽高忽低、忽快忽慢」的特性。

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研究團隊2010年運用這種鼾聲能量特性進行比較，以高感度的指向性麥克風收錄國人睡眠鼾聲，結合國內開發的鼾聲分析程式，將國人鼾聲能量分為低、中、高三頻：300赫茲以下為低頻，300至850赫茲為中頻，850赫茲以上為高頻。

進一步發現，由鼻發出的低頻鼾聲，來自軟腭部位阻塞，若合併多處部分阻塞，軟腭振動會更加劇烈，造成低頻最大鼾聲能量增高；反之，聽到高頻鼾聲，可能是張口呼吸時，舌根、會厭等靠近氣管的部位振動，造成部分阻塞，這些病人常是中重度睡眠呼吸中止症，需合併多部位上呼吸道手術。目前有改良型手術可同時切除多重部位，加上機器手臂手術的介入，協助醫師深入難以開刀的部位如軟腭、口咽、舌根和會厭，精準操刀，減少傷及其周遭神經血管組織。

鼾聲起伏別輕忽 就醫檢查才安心

國人以高頻鼾聲能量者比例較高，至少占睡眠呼吸中止症患者的一半，且有八成病人因症狀不明顯，等到來醫院做睡眠檢查時已症狀嚴重。例如有些人以為打鼾聲音很低沉僅代表熟睡，但可能暗藏軟腭部位阻塞，若不處理恐演變成舌根、會厭等多部位阻塞，治療較棘手、效果也較差。建議民眾若發現一周打鼾超過三次，打鼾呈現不規則、聲音忽大忽小時，就應儘早就醫檢查。