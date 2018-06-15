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今彩539第107143期開獎

2018-06-15 22:31中央社 台北15日電

今彩539第107143期開獎，中獎號碼16、10、09、27、37。3星彩中獎號碼160，4星彩中獎號碼2847。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩
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