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高齡專家解不開的腦齡謎題 7月23日AI論壇來找答案

2018-06-15 20:41聯合報 記者吳貞瑩╱即時報導

透過腦影像資料庫，可提前掌控腦退化性疾病？透過大數據，助聽器可添加智慧，協助後天聽障人士或老人家聽得更清晰。隱藏其後的便是可能掀起第四波工業革命的人工智慧（AI）。

首場為高齡而生的人工智慧應用論壇，7月23日於富邦國際會議中心登場，將有國內外10位聚焦超高齡社會的醫療、產業界專家在台，發表其全新研究與展示體驗。

「人工智慧可能取代醫生嗎？」陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭教授表示，近年類神經網絡深度學習，大幅提升人工智慧的能力，生物科技的龐大資料經過人工智慧演算，將會產生新知識，幫助醫師、研究者探索生命的奧秘，將會真正改寫人類的未來。

腦影像算命又算病 新藥開發進入3.0

這番觀察將體現在「從腦影像算命」的應用，陽明大學腦科中心教授林慶波研究的是以人工智慧估算腦年齡。腦齡對人類老化是一項很重要的表徵，也是高齡醫學始終在追逐的謎題。傳統上必須依賴醫師的臨床經驗，來判斷一個人的腦部是否比真實年齡老，過早退化。

林慶波是與陳亮恭從一千多位宜蘭健康居民的腦影像與患者腦影像對比，透過人工智慧演算，驗證過去臨床經驗認為阿茲海默症以及思覺失調患者的腦齡，確實比生理年齡老，退化較快，憂鬱症則相差不多。

陳亮恭表示，未來這個腦齡篩選平台將愈變愈聰明，若有宣稱健腦、活腦新藥研發，可放到此平台便可一測虛實。這也呼應了歐美正蓬勃發展，運用人工智慧輔助藥物篩選、設計，縮短新藥開發時程、提升成功率的新藥3.0時代。

助聽器可判讀唇語 聽得更清晰

「人工智慧可能取代醫生嗎？」中研院則以「人工智慧幫你聽：助聽器的未來」研究回應這項提問。隨年齡增長，老人辨識高頻聲音的能力退化，中研院資訊科技創新研究中心運用多次電腦演算，為傳統助聽器增加許多智慧，不僅讓聲音更清晰，並且增加辨識的正確性。

三大科技品牌秀最新AI應用

除了學術研究，產業界也跨界布局高齡社會，例如宏碁將在論壇發表自駕車的開發成果，且展示可辨識年齡與情緒的技術，舉例當人們在賣場看到一件誘人的商品時，有多開心的程度，可以幫助商家採購參考；仁寶推出可辨識食物與卡路里的人工智慧演算技術，智邦科技展示可智慧儲存影像的長照科技裝置，能提升安全與意外事件監控。此外，日本長壽研究專家將分別從人機如何溝通以及人工智慧如何預知失智症以及從基因體前端就提前預防各項疾病。

此場論壇由陽明大學高齡與健康研究中心主辦，聯合報健康事業部、富邦人壽協辦，限額180人，採網路報名，歡迎對串連高齡醫療、IT、生活產業資源有興趣的人士參加。

報名資訊

udn售票網 https://bit.ly/2JO0e8Y

時間：7月23日（一）9:30-15:50

地點：富邦國際會議中心Ｂ2 A廳(台北市敦化南路一段108號B2)

陽明大學健康與高齡研究中心主任陳亮恭對「人工智慧與醫療之行與不行」充滿好奇。本報...
陽明大學健康與高齡研究中心主任陳亮恭對「人工智慧與醫療之行與不行」充滿好奇。本報資料照片
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「超高齡社會AI應用論壇」將展示最新的人工智慧研究發現，民眾可到現場體驗。
「超高齡社會AI應用論壇」將展示最新的人工智慧研究發現，民眾可到現場體驗。
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患者新藥開發中研院
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