「就像在夢中一樣」 陽光拍八仙紀錄片「夢迴樂園」

2018-06-15 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



「回想起來還似乎還在做夢一樣」，八仙傷友黃子羨表示，剛受傷的時候為了止痛注射許多鎮靜劑、有時還會覺得像在做夢一樣，但痛是如此真實，真實到不得不面對現實。由導演吳星螢拍攝八仙事件紀錄片「夢迴樂園」，「這件事不能就算了，要讓大家記住」。

陪伴4百名傷友走過八仙事件的陽光基金會，3年前邀請吳星螢拍攝這場台灣有史以來最大燒傷事件，吳星螢坦言，當初完全不想接這部紀錄片，尤其在拍攝過程中也兩度關機不錄，「因為過程太令人痛心了」。

吳星螢說，開拍後也有無數次想放棄，直到某天能在這群孩子認出越來越多人、第一次為了別人可以握起湯匙吃飯而感動不已，拍攝過程中最困難的部分是「等待」，她說，因為燒傷復健是一輩子的事，結果從開機到殺青，復健沒有停息，大小手術是家常便飯，但更多時候是等待記錄傷友。

全身76%燒傷的黃子羨是紀錄片主角之一，至今依舊每天仰臥起坐500個、伏地挺身200個，是他給自己的功課，「痛苦時就想著有家人朋友的期待，不能讓他們失望。」