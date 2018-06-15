「感謝大家肯定」 政院發言人徐國勇奪傑出發言人獎

2018-06-15 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



中華民國公共關係基金會今天舉辦的「2018傑出公關獎」，表彰隱身幕後盡心盡力的公關人員，也透過獲獎作品分享，良好溝通能創造出極大的社會經濟效益。自入圍名單公布即備受矚目的「發言人獎」項目，公部門由行政院發言人徐國勇抱走傑出發言人獎，私部門由富邦媒體總經理林啟峰獲得傑出發言人獎。

評審認為徐國勇具有律師、民代、政論節目主持人等多重身分及多元經驗，轉任發言人後，與媒體之間的互動良好，沒有所謂「專業的傲慢」，尤其能理解不同媒體屬性，滿足不同的需求。

徐國勇致詞時表示，拿到獎很意外，出社會後很多經歷是沒有照著計畫走的，其實他的第一份工作是特教老師，許多人聽到都不相信，「我是不小心跑去當律師、當民代，最後不小心當了發言人，感謝大家對他的肯定」，他認為這個獎應該頒給行政院各個部會的發言人。

獲得私部門傑出發言人獎的富邦媒體總經理林啟峰表示，過去跟媒體溝通時，經常會因為擔心搶了團隊成員和公司的風采而選擇躲起來，要將這份榮譽分享給全公司。

「2018傑出公關獎」計有王道商業銀行、台東縣環境保護局、台灣之星電信公司、經濟部（士奇傳播整合行銷）、海尼根台灣分公司（世紀奧美公關台灣分公司）、陽光社會福利基金會、台東縣交通及觀光發展處、南山人壽保險公司等單位製作的行銷公關案例均抱回九大項目的「傑出獎」。