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泰式餐飲業者推新品牌 搶攻旅客商機

2018-06-15 19:14聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

因應不同通路型態的消費族群，泰式料理品牌瓦城推出新品牌「瓦城Express」，6月15日正式插旗微風台北車站，拓展新客源。看準台北市最大交通中心、旅客人流旺盛，瓦城Express精選銷售人氣、製作快速，節省時間方便旅客食用及外帶的品項，搶攻旅客商機。

瓦城在全台共有58家分店，引領台灣泰式料理風潮28年。這次推出全新品牌，除了提供經典菜色，更提供限店獨家的繽紛新鮮果汁與特色明星飲料，其中，招牌明星菜「月亮蝦餅」採108道工序，呈現「鮮、脆、厚、Q」美味，超高人氣一年熱銷超過80萬份，相當於16棟101大樓。另外，瓦城Express微風台北車站店開幕期間，配合端午節祭出多項優惠，力拼連假消費業績。

微風台北車站店開幕優惠活動：

限定優惠一：首5日，3 人同行送「綠咖哩椰汁雞」 乙份。

限定優惠二：7/31 前，FB 拍照打卡送「摩摩喳喳」 乙份。

限定優惠三：7/31 前，桌桌送「風味椒麻雞」招待券乙張，8/31 前，店內消費滿 NT$1,200 即可抵用贈菜。

開幕獨家優惠：7/15 前，當日消費滿1,000元憑發票，獨家贈熊大心扇+黑火山冰淇淋優惠券。

「瓦城Express」插旗微風台北車站。圖／瓦城提供
「瓦城Express」插旗微風台北車站。圖／瓦城提供
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招牌明星菜「月亮蝦餅」一年熱銷80萬份。圖／瓦城提供
招牌明星菜「月亮蝦餅」一年熱銷80萬份。圖／瓦城提供
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台北車站微風果汁
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