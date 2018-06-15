網購發天氣財！雨具銷量翻倍 包包傘、增高雨靴最搶眼

2018-06-15 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每當天氣一有轉變，網購平台就會立即反應買氣，近日氣象局發布豪大雨特報，雨具銷量翻倍成長，從輕便型晴雨傘升級至特大傘面雨傘及雨衣、雨鞋、鞋套、防水噴霧等全都熱賣，還有業者推出收合後可偽裝為手提包的包包傘和厚底增高雨靴，讓雨天裝扮也能美美的。

momo購物網表示，往年梅雨季雨具銷售皆會開紅盤，但今年梅雨量少，讓雨具買氣也跟著悶住，僅有晴雨兩用傘較受歡迎，直至本周雨具銷售才開始狂飆，面對豪大雨勢，消費者轉向選擇大傘面雨傘與親子傘，雨衣更增添了設計巧思，有如日常時尚的風衣或外套，頗受女性喜愛，攜帶、穿脫方便的鞋套近年大受青睞，買氣約較上月同期成長3成。

雨傘設計不斷推陳出新，除了蟬聯熱銷榜冠軍的反向傘之外，也有業者看準開傘容易、收傘費力的困擾推出單指省力收傘，一上架即大獲好評，甚至還有防丟的可放置藍牙晶片雨傘。momo購物網集結國內外雨傘品牌推出優惠活動，包括義大利H.DUE.O 2件790元、Yo！kAsa全館290元起、FL生活+下殺7.5折、雙龍牌下殺5折起、kobold迪士尼系列8.5折、各式精選雨具品牌破盤4折起。

Yahoo奇摩觀察發現，民眾擔心大雨影響生活甚至造成災情，今天（6/15）一早已開始上網搜尋防雨相關商品，長筒雨鞋、除濕機、防水噴霧等關鍵字搜尋量激增8倍，防潮商品、雨具、儲水容器、桶裝水也跟著熱賣，桶裝水一天就可賣出上百桶。Yahoo奇摩購物中心設置大雨特報必備懶人包專區，可以搭配任何鞋款的長筒防雨鞋套280元、防水噴霧不到300元就可購入，桶裝水、水桶、洗潔精等相關民生用品也都備貨充足。

friDay購物雨傘雨衣、防水鞋套、防水噴霧等關鍵字搜尋量較上月增加近10倍，除濕機及烘鞋機、水玻璃等小型除濕商品整體業績也成長3成以上，近年颱風過後的濁水危機也讓消費者預期心理發酵，在6月第一周幾天陣雨帶動了friDay購物淨水器及濾心的買氣，銷量最高多出近5倍。

生活市集雨衣近一周搜尋量增加近4倍，輕薄、穿脫方便的款式最受歡迎，近2／3都是採用前開式設計，最熱銷的超輕量極簡前開式雨衣重量僅380g，搭配亮彩設計與亮光條，讓雨天外出更舒適安全，近一周銷量成長4.7倍；飛迅超輕速乾導水槽雨衣的專利前襟3層導水槽，能將雨水導流出去，讓雨衣防水效果更佳，也是話題新款。