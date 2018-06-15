又有10年餐廳被「租約」打垮 Primo復興店熄燈

2018-06-15 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



台灣餐飲業競爭激烈，能夠生存10年以上的餐廳，多已是累積了基礎的實力。不過近期台北多家經營超過10年的餐廳，都陸續傳出停業訊息。位於台北東區商圈的Trattoria di Primo復興店，近期也於粉絲團公告，因租約到期，因此將於6月30日謝幕。

Trattoria di Primo為義式餐酒館，目前共有復興、大直兩間店面。店內提供有義大利麵、燉飯等代表性義式餐點，並也有多項地方性特色料理，單品售價約300～700元起，亦提供有氣泡酒、紅白酒供顧客搭配。本次停業的復興店，已經營業10年，在地方累積不少客層，因此停業消息一出，仍有粉絲留言表示不捨，官方也建議民眾改前往大直店用餐。