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又有10年餐廳被「租約」打垮 Primo復興店熄燈

2018-06-15 18:42聯合報 記者陳睿中╱即時報導

台灣餐飲業競爭激烈，能夠生存10年以上的餐廳，多已是累積了基礎的實力。不過近期台北多家經營超過10年的餐廳，都陸續傳出停業訊息。位於台北東區商圈的Trattoria di Primo復興店，近期也於粉絲團公告，因租約到期，因此將於6月30日謝幕。

Trattoria di Primo為義式餐酒館，目前共有復興、大直兩間店面。店內提供有義大利麵、燉飯等代表性義式餐點，並也有多項地方性特色料理，單品售價約300～700元起，亦提供有氣泡酒、紅白酒供顧客搭配。本次停業的復興店，已經營業10年，在地方累積不少客層，因此停業消息一出，仍有粉絲留言表示不捨，官方也建議民眾改前往大直店用餐。

近期Brown Sugar、馥臨港式火鍋等經營多年的餐飲品牌，都陸續傳出歇業消息。其實不僅台北，在高雄地區，包括紅豆食府、忠義堂、右京棧等知名餐廳，也多在今年上半年悄悄退出高雄市場，顯示出餐飲業的現實面。只是包括已易主的白木屋、有20多年歷史的Brown Sugar、開業15年的馥臨港式火鍋，以及10年歷史的Trattoria di Primo復興店，都已在市場一段時間，且停業多是與「租約」有關，對於重視回憶與感情的老顧客而言，恐又是另一種不同的時代傷感。

Trattoria di Primo復興店將於6月30日落幕。圖／取自Tratt...
Trattoria di Primo復興店將於6月30日落幕。圖／取自Trattoria di Primo復興店粉絲團
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Trattoria di Primo店內供應有披薩、義大利麵等義式餐點。圖／取自...
Trattoria di Primo店內供應有披薩、義大利麵等義式餐點。圖／取自Trattoria di Primo復興店粉絲團
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Trattoria di Primo復興店於官方臉書預告停業資訊。圖／取自Tra...
Trattoria di Primo復興店於官方臉書預告停業資訊。圖／取自Trattoria di Primo復興店粉絲團
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