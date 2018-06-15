荷蘭安妮之家首度來台 7月7日正式開展

2018-06-15 19:27 中央社 台北15日電



荷蘭「安妮之家」將在7月7日首度來台設展，展覽中將展出許多珍貴文字及影像素材，希望透過展覽可以讓外界更關注人權議題。

知名文學小說安妮日記是摘錄二戰期間，猶太人安妮‧法蘭克的日記，講述安妮一家人為躲避納粹迫害，和其他猶太友人總共8人，一起躲進狹小的密室閣樓中，生活的點點滴滴和心中的喜怒哀樂，密室中的8個人後來都全遭逮捕，安妮也病死在集中營中。

安妮日記在戰後陸續被翻譯成70多種語言出版，全球銷售量至今超過2700萬本，成為見證二戰時期猶太人遭迫害最著名的著作。美國Time雜誌將安妮‧法蘭克評選為20世紀百大影響人物，而她當初和家人一起躲藏的密室所在建築也在1960年被重新整修，成立「安妮之家」博物館，每年吸引來自世界各地超過百萬人次參觀。

為了讓外界更關注人權議題，婦女救援基金會今天發出新聞稿表示，將與荷蘭「安妮之家」跨國合作，推出「安妮與阿嬤相遇-看見女孩的力量」（ANNE X AMA–GIRLS UNDER FIRE IN WWII）特展。

婦援會說，展覽中除了「安妮之家」提供的許多珍貴文字及影像素材，婦援會也取得瑞士的安妮法蘭克基金會授權，得以將「安妮日記」中的文字大量應用在展覽中。

婦援會也將二戰時期身處歐洲戰區，因種族偏見遭受納粹殘害的安妮，和身處亞洲戰區，被日軍逼迫誘騙成為「慰安婦」的年輕女子，在「阿嬤家」重新相遇，參觀者可以看見這些二戰時期受害的女孩，如何透過不同方式，在不同的時空裡，展現動人的勇氣與力量。

婦援會說，「阿嬤家」也特別為國內國中生及高中生，將荷蘭「安妮之家」的學習手冊翻譯重新編輯成中文版，設計適合團體參訪的教育方案，並且策畫一系列電影放映會及講座，邀請多位歷史及人文領域的專家學者擔任講者，共同探討猶太大屠殺、轉型正義、戰爭中的女性遭遇等值得深思的議題。

婦援會指出，民眾只要捐款新台幣500元給婦援會，將可獲得一張安妮特展紀念悠遊卡、荷蘭「安妮之家」原裝明信片套組4張，並免費看展；捐款2000元以上贈送安妮特展紀念悠遊卡6張。