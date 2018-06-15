親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

民進黨民調直直落 余天一句話點出關鍵原因

荷蘭安妮之家首度來台 7月7日正式開展

2018-06-15 19:27中央社 台北15日電

荷蘭「安妮之家」將在7月7日首度來台設展，展覽中將展出許多珍貴文字及影像素材，希望透過展覽可以讓外界更關注人權議題。

知名文學小說安妮日記是摘錄二戰期間，猶太人安妮‧法蘭克的日記，講述安妮一家人為躲避納粹迫害，和其他猶太友人總共8人，一起躲進狹小的密室閣樓中，生活的點點滴滴和心中的喜怒哀樂，密室中的8個人後來都全遭逮捕，安妮也病死在集中營中。

安妮日記在戰後陸續被翻譯成70多種語言出版，全球銷售量至今超過2700萬本，成為見證二戰時期猶太人遭迫害最著名的著作。美國Time雜誌將安妮‧法蘭克評選為20世紀百大影響人物，而她當初和家人一起躲藏的密室所在建築也在1960年被重新整修，成立「安妮之家」博物館，每年吸引來自世界各地超過百萬人次參觀。

為了讓外界更關注人權議題，婦女救援基金會今天發出新聞稿表示，將與荷蘭「安妮之家」跨國合作，推出「安妮與阿嬤相遇-看見女孩的力量」（ANNE X AMA–GIRLS UNDER FIRE IN WWII）特展。

婦援會說，展覽中除了「安妮之家」提供的許多珍貴文字及影像素材，婦援會也取得瑞士的安妮法蘭克基金會授權，得以將「安妮日記」中的文字大量應用在展覽中。

婦援會也將二戰時期身處歐洲戰區，因種族偏見遭受納粹殘害的安妮，和身處亞洲戰區，被日軍逼迫誘騙成為「慰安婦」的年輕女子，在「阿嬤家」重新相遇，參觀者可以看見這些二戰時期受害的女孩，如何透過不同方式，在不同的時空裡，展現動人的勇氣與力量。

婦援會說，「阿嬤家」也特別為國內國中生及高中生，將荷蘭「安妮之家」的學習手冊翻譯重新編輯成中文版，設計適合團體參訪的教育方案，並且策畫一系列電影放映會及講座，邀請多位歷史及人文領域的專家學者擔任講者，共同探討猶太大屠殺、轉型正義、戰爭中的女性遭遇等值得深思的議題。

婦援會指出，民眾只要捐款新台幣500元給婦援會，將可獲得一張安妮特展紀念悠遊卡、荷蘭「安妮之家」原裝明信片套組4張，並免費看展；捐款2000元以上贈送安妮特展紀念悠遊卡6張。

二戰荷蘭猶太
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

機車族小心！雨天肇事比例最大、死傷慘重都是機車騎士

2018-06-15 10:56

udn推出重磅贊助計畫！用行動一起支持深度好內容

2018-06-15 15:45

吃粽難消化？「菇榖高纖粽」讓你身體輕鬆慶端午

2018-06-15 15:27

泰式餐飲業者推新品牌 搶攻旅客商機

2018-06-15 19:14

網購發天氣財！雨具銷量翻倍　包包傘、增高雨靴最搶眼

2018-06-15 19:05

又有10年餐廳被「租約」打垮 Primo復興店熄燈

2018-06-15 18:42

影／騎「歐兜賣」怕曬黑？防曬神器報你知

2018-06-15 17:21

影／癌症連36年蟬聯十大死因榜首 死亡率上升0.4%

2018-06-15 16:43

挺農民！國道服務區包粽、買套餐 領香蕉一根

2018-06-15 16:31

明起3天端午連假！壞天氣攪局 國道車流量下修2％

2018-06-15 16:25

影／桃捷列車推觀光 彩繪台灣10島、花東

2018-06-15 15:50

影／芒果什麼狀態最好吃？ 專家這樣說

2018-06-15 14:48

十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌人數增

2018-06-15 14:07

影／宜蘭傳藝魔幻戲法節 暑假有夜秀日戲600場

2018-06-15 13:57

疑資訊系統故障 南部農會提款機無法使用

2018-06-15 13:56

學習駕照電子化 最快7月底上路

2018-06-15 13:50

砲彈蓮霧結實纍纍 樹下雞鵝成群

2018-06-15 13:39

基隆綠竹筍鮮脆甘甜 陳姓姊妹一家兩人都獲獎

2018-06-15 13:39

交通部研究提升標線防滑係數 機車族：早該從源頭管理

2018-06-15 13:29

提升機車族車行安全 交通部擬分級提升道路標線防滑

2018-06-15 13:28

20年再見遺恨 港作家鍾曉陽來台分享

2018-06-15 13:19

成醫：美容美髮業最常發生職業性皮膚病

2018-06-15 13:17

南部粽軟Q北部粽顆顆分明 世紀之戰到底誰稱霸？

2018-06-15 13:15

高屏暴雨侵襲 蔬菜產區不受影響菜價平穩

2018-06-15 13:00

人體缺乏維生素D 罹大腸癌機率增31%

2018-06-15 12:25

國人十大死因 癌症連續36年蟬聯榜首

2018-06-15 11:39

立蛋大集合 身障者齊聚士林神農宮歡慶端午

2018-06-15 11:37

消防署籲颱風季取消入山計畫 受困恐付高額搜救費

2018-06-15 11:30

十大癌症死因 乳癌增加人數最高

2018-06-15 11:27

端午節不能送人粽子、拜冰粽？這些小眉角你要先知道

2018-06-15 10:49

106年癌症奪命4.8萬 史上新高

2018-06-15 10:45

移動的海上樂園2018郵輪新玩法！

2018-06-15 10:44

油價攀升 下週汽柴油每公升恐漲0.2元

2018-06-15 10:27

水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02

兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正在高雄上空

2018-06-15 08:44

教育理念一致 趙效賢擔任聯合報教育事業部顧問

2018-06-15 07:56

豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

2018-06-15 07:00

降雨增多 各地空品普通至良好

2018-06-15 05:01

非聽不可／淺談燒傷

2018-06-15 01:00
看更多

熱門文章

端午節不能送人粽子、拜冰粽？這些小眉角你要先知道

2018-06-15 10:49

兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正在高雄上空

2018-06-15 08:44

林靜儀再回嗆：要檢討我從出生到現在用過幾根吸管？

2018-06-14 20:35

豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

2018-06-15 07:00

招牌已掛上！ 劉在錫也愛的NENE韓式炸雞來台

2018-06-14 23:13

15年名店 馥臨港式火鍋宣布將結束營業

2018-06-15 09:43

連生三女被罵賠錢貨 婆婆嗆她：不會下蛋的母雞

2018-06-15 12:02

不用中共打過來 一杯珍奶就讓台灣陷「吸管之亂」

2018-06-15 11:00

48歲醫師壯年肝衰竭 意外等到大愛肝臟救回一命

2018-06-14 23:22

想跟好姐妹同公司上班 投履歷卻被她無情攔截

2018-06-15 12:06

家庭／生命終站：媽媽的安養晚年

2018-06-15 06:00

媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

2018-06-15 09:00

水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02

影／男童跳跳跳引熊注意 熊竟游來一起跳上跳下

2018-06-15 16:19

影／芒果什麼狀態最好吃？ 專家這樣說

2018-06-15 14:48

生活中隱藏危險！1歲男嬰到火鍋店 竟離奇中毒

2018-06-15 17:38

今日星座運勢／處女 出差機率變高 有進修的傾向

2018-06-15 00:00

小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29

我愛一個人煮／南部水煮粽

2018-06-15 06:00

南部粽軟Q北部粽顆顆分明 世紀之戰到底誰稱霸？

2018-06-15 13:15

睡多睡少都不好 代謝症候群恐上身

2018-06-14 20:11

砲彈蓮霧結實纍纍 樹下雞鵝成群

2018-06-15 13:39

生活去聞／以牙換牙

2018-06-15 06:00

十大癌症死因 乳癌增加人數最高

2018-06-15 11:27

董陽孜「金」句寫人生 縮小自己收穫反而最大

2018-06-15 03:44

星級飯店拼婚宴 每桌殺到一萬元初

2018-06-15 08:34

相愛敵不過相剋？看穿你的桃花劫對象

2018-06-15 09:36

機車族小心！雨天肇事比例最大、死傷慘重都是機車騎士

2018-06-15 10:56

國人十大死因 癌症連續36年蟬聯榜首

2018-06-15 11:39

迴轉壽司之戰開打！ 壽司郎、藏壽司各自出招

2018-06-15 17:59

台中直航東京 「外溢效應」吸客

2018-06-14 23:45

基隆綠竹筍鮮脆甘甜 陳姓姊妹一家兩人都獲獎

2018-06-15 13:39

健康你我他／吃對食物 過對生活 骨頭壯壯

2018-06-15 00:05

名醫經驗／壯年肝衰竭 大愛肝助重生

2018-06-15 00:05

疑資訊系統故障 南部農會提款機無法使用

2018-06-15 13:56

降雨增多 各地空品普通至良好

2018-06-15 05:01

台灣第一、全球第三間「獺祭吧」 即起快閃台北晶華

2018-06-15 12:49

熱帶性低氣壓 14日晚至15日晨登陸高屏

2018-06-15 05:13

基隆在地限定！珍奶這樣喝 網友笑翻大推

2018-06-15 18:24

「要你買少一點」卻更熱賣！全聯「小份量生鮮」夯

2018-06-14 19:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top