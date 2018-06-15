政大校長初選 李蔡彥、林元輝、郭明政三人過關

2018-06-15 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



政大今天為校長初選進行開票，共計有李蔡彥、林元輝、郭明政等三人通過同意權門檻。預計在7月22日舉行第五次會議，會中邀請這三位候選人就其治校理念進行說明與詢答，經全體委員過半數同意遴選一名人選，由學校報請教育部核定聘任之。

政治大學校長周行一去年宣布任期屆滿後不再續任，政治大學因此組成校長遴選委員會，展開遴選作業，政大校長遴選委員會5月公告7位校長候選人，候選人包括江明修、李蔡彥、林元輝、林從一、張昌吉、莊奕琦和郭明政。

根據政治大學校長遴選委員會規劃的遴選作業，校內教職員工生針對7位校長候選人行使同意權投票，校長候選人必須獲得出席投票總人數40%的同意票，才算通過門檻。

政大今天發出新聞稿表示，遴委會於6月13日至15日午間13時止進行校長候選人同意權投票，本次計有837名投票權人，其中專任教研人員711人、行政人員代表42人、學生代表84人。投票期間實際領票人數為659人，總投票率78.5%。因此，如候選人獲得領票人數四成以上之選票：264票，或不同意票達396票者，即停止該名候選人之開票。

實際開票結果如下：

1號候選人江明修教授: 同意219票、不同意341票、廢票55票(未開票44票)

2號候選人李蔡彥教授: 同意264票、不同意180票、廢票37票(未開票178票)

3號候選人林元輝教授: 同意264票、不同意308票、廢票44票(未開票43票)

4號候選人林從一教授: 同意173票、不同意343票、廢票53票(未開票90票)

5號候選人張昌吉教授: 同意86票、不同意350票、廢票46票(未開票177票)

6號候選人莊奕琦教授: 同意118票、不同意344票、廢票52票(未開票145票)

7號候選人郭明政教授: 同意264票、不同意334票、廢票40票(未開票21票)

政大表示，將於2018年7月22日舉行第五次會議，會中邀請獲通過同意票門檻之校長候選人就其治校理念進行說明與詢答，經全體委員過半數同意遴選一名人選，由學校報請教育部核定聘任之。