親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

王世堅表演吃香蕉皮 朱學恒：愛黨愛國 令人敬佩！

觀音寺參拜公嬤揪拍照 侯友宜一度失去笑容

政大校長初選 李蔡彥、林元輝、郭明政三人過關

2018-06-15 17:19聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

政大今天為校長初選進行開票，共計有李蔡彥、林元輝、郭明政等三人通過同意權門檻。預計在7月22日舉行第五次會議，會中邀請這三位候選人就其治校理念進行說明與詢答，經全體委員過半數同意遴選一名人選，由學校報請教育部核定聘任之。

政治大學校長周行一去年宣布任期屆滿後不再續任，政治大學因此組成校長遴選委員會，展開遴選作業，政大校長遴選委員會5月公告7位校長候選人，候選人包括江明修、李蔡彥、林元輝、林從一、張昌吉、莊奕琦和郭明政。

根據政治大學校長遴選委員會規劃的遴選作業，校內教職員工生針對7位校長候選人行使同意權投票，校長候選人必須獲得出席投票總人數40%的同意票，才算通過門檻。

政大今天發出新聞稿表示，遴委會於6月13日至15日午間13時止進行校長候選人同意權投票，本次計有837名投票權人，其中專任教研人員711人、行政人員代表42人、學生代表84人。投票期間實際領票人數為659人，總投票率78.5%。因此，如候選人獲得領票人數四成以上之選票：264票，或不同意票達396票者，即停止該名候選人之開票。

實際開票結果如下：

1號候選人江明修教授: 同意219票、不同意341票、廢票55票(未開票44票)

2號候選人李蔡彥教授: 同意264票、不同意180票、廢票37票(未開票178票)

3號候選人林元輝教授: 同意264票、不同意308票、廢票44票(未開票43票)

4號候選人林從一教授: 同意173票、不同意343票、廢票53票(未開票90票)

5號候選人張昌吉教授: 同意86票、不同意350票、廢票46票(未開票177票)

6號候選人莊奕琦教授: 同意118票、不同意344票、廢票52票(未開票145票)

7號候選人郭明政教授: 同意264票、不同意334票、廢票40票(未開票21票)

政大表示，將於2018年7月22日舉行第五次會議，會中邀請獲通過同意票門檻之校長候選人就其治校理念進行說明與詢答，經全體委員過半數同意遴選一名人選，由學校報請教育部核定聘任之。

投票率政大教育部
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

生活中隱藏危險！1歲男嬰到火鍋店 竟離奇中毒

2018-06-15 17:38

機車族小心！雨天肇事比例最大、死傷慘重都是機車騎士

2018-06-15 10:56

udn推出重磅贊助計畫！用行動一起支持深度好內容

2018-06-15 15:45

吃粽難消化？「菇榖高纖粽」讓你身體輕鬆慶端午

2018-06-15 15:27

影／騎「歐兜賣」怕曬黑？防曬神器報你知

2018-06-15 17:21

影／癌症連36年蟬聯十大死因榜首 死亡率上升0.4%

2018-06-15 16:43

挺農民！國道服務區包粽、買套餐 領香蕉一根

2018-06-15 16:31

明起3天端午連假！壞天氣攪局 國道車流量下修2％

2018-06-15 16:25

影／桃捷列車推觀光 彩繪台灣10島、花東

2018-06-15 15:50

影／芒果什麼狀態最好吃？ 專家這樣說

2018-06-15 14:48

十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌人數增

2018-06-15 14:07

影／宜蘭傳藝魔幻戲法節 暑假有夜秀日戲600場

2018-06-15 13:57

疑資訊系統故障 南部農會提款機無法使用

2018-06-15 13:56

學習駕照電子化 最快7月底上路

2018-06-15 13:50

砲彈蓮霧結實纍纍 樹下雞鵝成群

2018-06-15 13:39

基隆綠竹筍鮮脆甘甜 陳姓姊妹一家兩人都獲獎

2018-06-15 13:39

交通部研究提升標線防滑係數 機車族：早該從源頭管理

2018-06-15 13:29

提升機車族車行安全 交通部擬分級提升道路標線防滑

2018-06-15 13:28

20年再見遺恨 港作家鍾曉陽來台分享

2018-06-15 13:19

成醫：美容美髮業最常發生職業性皮膚病

2018-06-15 13:17

南部粽軟Q北部粽顆顆分明 世紀之戰到底誰稱霸？

2018-06-15 13:15

高屏暴雨侵襲 蔬菜產區不受影響菜價平穩

2018-06-15 13:00

人體缺乏維生素D 罹大腸癌機率增31%

2018-06-15 12:25

國人十大死因 癌症連續36年蟬聯榜首

2018-06-15 11:39

立蛋大集合 身障者齊聚士林神農宮歡慶端午

2018-06-15 11:37

消防署籲颱風季取消入山計畫 受困恐付高額搜救費

2018-06-15 11:30

十大癌症死因 乳癌增加人數最高

2018-06-15 11:27

端午節不能送人粽子、拜冰粽？這些小眉角你要先知道

2018-06-15 10:49

106年癌症奪命4.8萬 史上新高

2018-06-15 10:45

移動的海上樂園2018郵輪新玩法！

2018-06-15 10:44

油價攀升 下週汽柴油每公升恐漲0.2元

2018-06-15 10:27

水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02

兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正在高雄上空

2018-06-15 08:44

教育理念一致 趙效賢擔任聯合報教育事業部顧問

2018-06-15 07:56

豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

2018-06-15 07:00

降雨增多 各地空品普通至良好

2018-06-15 05:01

非聽不可／淺談燒傷

2018-06-15 01:00

健康你我他／吃對食物 過對生活 骨頭壯壯

2018-06-15 00:05

三總策略聯盟診所揭牌

2018-06-15 00:05
看更多

熱門文章

端午節不能送人粽子、拜冰粽？這些小眉角你要先知道

2018-06-15 10:49

兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正在高雄上空

2018-06-15 08:44

林靜儀再回嗆：要檢討我從出生到現在用過幾根吸管？

2018-06-14 20:35

豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

2018-06-15 07:00

熱珍奶為什麼附湯匙 插畫家用三格漫畫為林靜儀解答

2018-06-14 19:09

招牌已掛上！ 劉在錫也愛的NENE韓式炸雞來台

2018-06-14 23:13

15年名店 馥臨港式火鍋宣布將結束營業

2018-06-15 09:43

連生三女被罵賠錢貨 婆婆嗆她：不會下蛋的母雞

2018-06-15 12:02

不用中共打過來 一杯珍奶就讓台灣陷「吸管之亂」

2018-06-15 11:00

48歲醫師壯年肝衰竭 意外等到大愛肝臟救回一命

2018-06-14 23:22

想跟好姐妹同公司上班 投履歷卻被她無情攔截

2018-06-15 12:06

租約只到8月底！知名龍蝦堡買1送2現省500元

2018-06-14 18:23

家庭／生命終站：媽媽的安養晚年

2018-06-15 06:00

媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

2018-06-15 09:00

水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02

影／男童跳跳跳引熊注意 熊竟游來一起跳上跳下

2018-06-15 16:19

今日星座運勢／處女 出差機率變高 有進修的傾向

2018-06-15 00:00

影／芒果什麼狀態最好吃？ 專家這樣說

2018-06-15 14:48

南部粽軟Q北部粽顆顆分明 世紀之戰到底誰稱霸？

2018-06-15 13:15

我愛一個人煮／南部水煮粽

2018-06-15 06:00

小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29

美味智能兼具 日本迴轉壽司「壽司郎」首店明開幕

2018-06-14 18:53

睡多睡少都不好 代謝症候群恐上身

2018-06-14 20:11

「要你買少一點」卻更熱賣！全聯「小份量生鮮」夯

2018-06-14 19:16

生活去聞／以牙換牙

2018-06-15 06:00

砲彈蓮霧結實纍纍 樹下雞鵝成群

2018-06-15 13:39

星級飯店拼婚宴 每桌殺到一萬元初

2018-06-15 08:34

董陽孜「金」句寫人生 縮小自己收穫反而最大

2018-06-15 03:44

十大癌症死因 乳癌增加人數最高

2018-06-15 11:27

機車族小心！雨天肇事比例最大、死傷慘重都是機車騎士

2018-06-15 10:56

生活中隱藏危險！1歲男嬰到火鍋店 竟離奇中毒

2018-06-15 17:38

相愛敵不過相剋？看穿你的桃花劫對象

2018-06-15 09:36

台中直航東京 「外溢效應」吸客

2018-06-14 23:45

國人十大死因 癌症連續36年蟬聯榜首

2018-06-15 11:39

李晶晶、鍾瑤首度同台烙英文 都為崑崙金橋表

2018-06-14 19:47

健康你我他／吃對食物 過對生活 骨頭壯壯

2018-06-15 00:05

名醫經驗／壯年肝衰竭 大愛肝助重生

2018-06-15 00:05

基隆綠竹筍鮮脆甘甜 陳姓姊妹一家兩人都獲獎

2018-06-15 13:39

疑資訊系統故障 南部農會提款機無法使用

2018-06-15 13:56

降雨增多 各地空品普通至良好

2018-06-15 05:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top