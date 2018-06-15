佩佩豬現身台北 16日起士林科教館亮相

2018-06-15 17:23 中央社 台北15日電



被喻為學齡前兒童天后偶像的「佩佩豬」現身台北，「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展台北站」從6月16日起至9月30日將於位在士林的國立台灣科學教育館展出。

「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展台北站」明天正式開跑，今天開幕記者會吸引許多佩佩豬的小粉絲，即使外頭下著小雨也沒有澆熄小朋友的熱情，和佩佩豬一起手舞足蹈。

佩佩一家人在台中創下15萬觀展人次記錄後，這次來到台北。科教館館長陳雪玉說，以寓教於樂為宗旨的科教館，經歷近3個月的全面休館，6月8日第一、二階段開館後，由英國創作的教育類動畫佩佩豬作為首場特展別具意義。

陳雪玉表示，這次展覽希望落實動畫的學齡前親子家庭教育目的，融入垃圾分類等環保教育。包含動畫原創繪稿、親子互動體驗設施等，讓大小朋友一起走進動畫經典場景。

主辦單位新聞稿中提及，在展區「佩佩豬歷程記」中，將說出爸爸豬、媽媽豬、佩佩、喬治是怎麼誕生，那些經典的角色、動畫故事及集場景設定過程將完整展出。

另外，展覽中還會呈現出佩佩豬最喜歡的、最經典的跳泥巴水坑互動體驗區，也設有滑草遊戲及恐龍氣墊滑梯等體驗互動設施。

觀眾還有機會走進佩佩豬的生活，一起在場景中和佩佩豬一起過生日；也可以和不愛吃蔬菜的喬治一起克服偏食壞習慣，學習怎麼吃才能變得健康。

有別於台中場次，佩佩豬互動展台北站與台北市立兒童新樂園攜手，6月30日前推出兒童新樂園限量版一日票「粉紅豬小妹限定手環」，除可享無限次數搭乘1至13號遊樂設施外，參觀展覽也可享優惠。