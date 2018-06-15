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明起3天端午連假！壞天氣攪局 國道車流量下修2％

2018-06-15 16:25聯合報 記者侯俐安╱即時報導

明起三天端午連假，受到熱帶性低氣壓、滯留鋒面及西南氣流影響，高公局下修三天國道車流量，預估大約整體減少2％。不過高公局提醒，雖然整體交通量下修，但民眾下雨天開車速度較保守，塞車仍然不能完全避免，提醒民眾出遊前做好車輛保養，避免路上故障干擾車流，並多禮讓警車、救護車等事故處理車輛。

交通部高公局預估，今天下午4時後，國道就會出現返鄉、出遊車潮，主要壅塞路段會集中在都會區周邊，下班時間將會更加壅塞，建議返鄉民眾可晚間8時再上路。

高公局交通管理組副組長張崇智表示，明天國道南下路段較為壅塞，主要集中在國一楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，預估上午7時至下午2時壅塞，中部埔鹽系統約在中午前就能紓解；國三部分，三鶯到龍潭路段中午前就能紓解，中部從烏日到霧峰壅塞，部分往國六日月潭車流，預估上午8時開始車多，到中午可以紓解。

張崇智表示，明天上午7至12時國五南下南港系統至坪林，各交流道南下入口匝道實施高乘載，易壅塞路段在南港系統到坪林路段，受到高乘載影響，部分未達高乘載管制用路人會較早出門，根據以往經驗，大約上午5至6時就會出現車潮，高乘載管制後車潮會逐漸紓解，但傍晚會再有一波車潮。

高公局原預估三天連假分別是120、124、118百萬車公里，受天候影響以下修到118、120、110百萬車公里，整體下修2％，不過車流量仍較平常周末假日增加約18％，行車時間會是平常4至5倍。

不過氣象局也提醒，這次端午連假還將視天候狀況，機動調整匝道封閉、匝道儀控管制、高乘載管制等交通疏導措施，提醒民眾上路前可先上網查詢。

交通部高公局副局長吳木富（中）、交管組副組長張崇智（左）說明端午節疏運情形。記者...
交通部高公局副局長吳木富（中）、交管組副組長張崇智（左）說明端午節疏運情形。記者侯俐安／攝影
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高乘載管制車潮國道
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