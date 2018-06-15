影／桃捷列車推觀光 彩繪台灣10島、花東
交通部觀光局今年推廣海灣旅遊年，今天(15日)在桃園捷運A1台北車站舉行「2018海灣旅遊年探索臺灣10+島-桃捷彩繪列車啟動儀式記者會」，精選十個離島推廣海洋旅遊，透過桃園機場捷運列車進行推廣宣傳，讓搭乘桃園機場捷運線的國內外旅客可以更深入了解台灣10+島之美。
交通部觀光局局長周永暉、桃園大眾捷運股份有限公司劉董事長坤億、原民藝術家優席夫大師等貴賓共同為彩繪列車啟動揭幕。周永暉表示，桃園機場捷運是國門進入大台北的主幹。在來台旅客屢創新高下，機場捷運配合年度觀光彩繪，宣傳海灣10+島及花蓮美景，展現海洋之美，希望能打動旅客的心，為2018海灣旅遊年話題再創高峰。
此次觀光局共彩繪普通車及直達車各一列。普通車外觀以最能代表台灣海洋的炫藍色詮釋「海灣旅遊年」意象，車身上除了呈現10+島海洋生物，如小琉球海龜、澎湖河豚、蘭嶼飛魚、龜山島鯨豚、綠島海馬等外，還有全台歷史最悠久的漁翁島燈塔，以及有世界最美麗海灣之稱的澎湖七美島雙心石滬，更添加了海灣代表性水上活動，如衝浪、風帆體驗、浮潛等。
觀光局為振興地震後的花蓮觀光，直達車選擇彩繪花東元素，優席夫大膽使用鮮明色塊背景與原住民畫像，透過視覺色彩的衝擊來突顯花蓮原住民精神以及海洋風情，優席夫說：「東海岸的海洋風情才是真正吸引觀光客的重要特色，這次利用具有豐富性色彩的熱帶魚色調，去突顯花蓮海洋風的熱情！同時又可以宣導我們應該多關注海洋保育，不要讓這樣的海洋風情消失了。這樣具環保及花東特色的列車整體看上去會非常具有當代與時尚感！」
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