影／桃捷列車推觀光 彩繪台灣10島、花東

2018-06-15 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局今年推廣海灣旅遊年，今天(15日)在桃園捷運A1台北車站舉行「2018海灣旅遊年探索臺灣10+島-桃捷彩繪列車啟動儀式記者會」，精選十個離島推廣海洋旅遊，透過桃園機場捷運列車進行推廣宣傳，讓搭乘桃園機場捷運線的國內外旅客可以更深入了解台灣10+島之美。

交通部觀光局局長周永暉、桃園大眾捷運股份有限公司劉董事長坤億、原民藝術家優席夫大師等貴賓共同為彩繪列車啟動揭幕。周永暉表示，桃園機場捷運是國門進入大台北的主幹。在來台旅客屢創新高下，機場捷運配合年度觀光彩繪，宣傳海灣10+島及花蓮美景，展現海洋之美，希望能打動旅客的心，為2018海灣旅遊年話題再創高峰。

此次觀光局共彩繪普通車及直達車各一列。普通車外觀以最能代表台灣海洋的炫藍色詮釋「海灣旅遊年」意象，車身上除了呈現10+島海洋生物，如小琉球海龜、澎湖河豚、蘭嶼飛魚、龜山島鯨豚、綠島海馬等外，還有全台歷史最悠久的漁翁島燈塔，以及有世界最美麗海灣之稱的澎湖七美島雙心石滬，更添加了海灣代表性水上活動，如衝浪、風帆體驗、浮潛等。