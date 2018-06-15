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吃粽難消化？「菇榖高纖粽」讓你身體輕鬆慶端午

2018-06-15 15:27聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

怎麼吃粽無負擔？衛生福利部基隆醫院營養團隊研發「菇榖高纖粽」，嘗試添加五穀米、小米，降低難消化的糯米比例，同時加入高纖杏鮑菇，以利腸道乳動。經營養師計算，「菇榖高纖粽」的熱量僅有市售肉粽的一半，營養師團隊今公佈食譜，讓民眾可以自行在家包粽，歡度端午佳節。

以製作「一顆」菇穀高纖粽來說，基隆醫院營養團隊建議民眾，各取五穀米、小米、圓糯米20克，並以清水洗淨，將五穀米浸泡8小時、糯米浸泡3小時；之後瀝乾，拌入胡麻油、些許鹽，蒸20分鐘，同時將香菇泡水，胛心肉、杏鮑菇切丁備用。

待準備工作完成，以2大匙沙拉油將油蔥酥爆香，放入香菇、杏鮑菇丁、肉丁、胡椒粉及醬油，炒香起鍋作為高纖粽饀料。之後只要將一匙蒸熟的五穀糯米舖底，放入餡料，再舖上一匙五穀糯米蓋住饀料，以粽葉包裏好，蒸20分，即可食用。

基隆醫院營養團隊指出，市售粽子大多由全糯米製成，但糯米製品較不適合腸胃道消化障礙者食用，故研發出以五穀米、小米取代糯米的做法，不僅糯米比例降低、較好消化，口感也較為Q彈、不黏牙；杏鮑菇等高纖食材更能促進腸道蠕動。另外，脂肪含量較低的胛心肉取代傳統三層肉，粽子熱量大大減少。

據營養團隊計算，單顆「菇穀高纖粽」熱量僅有374大卡，足足是市售粽子熱量的一半。但營養師王玟茵仍提醒民眾，雖然「菇穀高纖粽」已用小米、五穀米取代難消化的糯米，但食用粽子時，仍要注意細嚼慢嚥，並增加蔬菜攝取，最好可以搭配青菜豆腐湯，以符合均衡飲食原則。

「菇榖高纖粽」以五穀米、小米取代糯米的做法，不僅糯米比例降低、較好消化，口感也較...
「菇榖高纖粽」以五穀米、小米取代糯米的做法，不僅糯米比例降低、較好消化，口感也較為Q彈、不黏牙。圖／衛生福利部基隆醫院
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衛生福利部基隆醫院營養團隊研發「菇榖高纖粽」，嘗試添加五穀米、小米，降低難消化的...
衛生福利部基隆醫院營養團隊研發「菇榖高纖粽」，嘗試添加五穀米、小米，降低難消化的糯米比例，熱量更僅有市售粽子的的一半。圖／衛生福利部基隆醫院
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粽子食譜脂肪

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