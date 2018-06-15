影／芒果什麼狀態最好吃？ 專家這樣說

2018-06-15 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台灣正進入芒果的產季，國人崇尚的「現採尚青」，但專家表示，芒果採收下來後，有個「後熟」的接段，這才是芒果最好吃的時候。

台南農業局長許漢卿表示，剛採下的芒果香氣並不夠，消費者買回去後，把紙盒打開，若飄出濃郁的芒果香，這就是最好吃的時候。

他表示，如果還不夠熟，可把盒子打開放一陣子，芒果更熟更香更好吃，現在正是芒果的產季，現在品嚐正是時候。