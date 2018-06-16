五六年級生的回憶 回不去的健素糖

2018-06-16 08:10 聯合新聞網 食力Foodnext



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採訪·撰文／劉宜叡

紅、橙、黃、綠、白，外頭繽紛顏色的糖衣，包覆著打錠成型的酵母粉，就是早年台糖熱銷的營養補給產品「健素糖」，這可能是你或是你父母那一輩人，共同的美好回憶或是飲食陰影！熱銷數十年，但在2006年已下架。

在民國50、60年代，當時台灣社會民生物質並不是很充足，由於酵母粉富含蛋白質，為台灣民眾提供豐富營養蛋白質的來源。然而進入80、90年代，民眾生活水準提高，再加上替代品眾多，健素糖這項產品的生命週期以走向為嚴重衰退期，導致健素糖與酵母粉銷售量急遽下降，不具市場競爭力。

2015年台糖對內做過一份問卷調查，健素糖榮登台糖同仁心中復產商品第1名，它之所以讓人難忘，除了營養價值高之外，還有特殊的酵母味，有的人覺得香、有的人覺得臭，但你知道健素糖這樣的產品，其實還跟製糖產線上的副產品「蔗糖蜜」有關嗎？

蔗糖蜜養出酵母菌 才誕生的健素糖

製糖過程中，糖漿中的蔗糖在結晶罐裡面逐漸結晶，而無法再結晶的其他物質，包括單糖、礦物質、雜質等，經過離心作用分離後的深色黑色黏稠物，就是「蔗糖蜜」。

台糖砂糖事業部製糖生產組組長顏政偉表示，蔗糖蜜是蔗糖製糖過程中，最後剩下無法結晶的黑色黏稠物質，甜度低具苦味，含有多種營養成分，是很好的發酵原料。將蔗糖蜜作為培養酵母菌的原料，除了可以產生更多酵母菌外，同時也能製造酒精。算是將剩餘物質再利用的環保概念。像是蘭姆酒，也是利用蔗糖蜜發酵製成；蔗糖蜜帶有特殊風味，並富含礦物質，因此也可與二砂混合製成高附加價值的二次加工糖，如還原黑糖。

健素糖，就是把由蔗糖蜜醱酵而得成的酵母菌粉加工後的產品，健素糖與酵母粉產品自1957年於台糖新副加工廠開始生產。

為什麼健素糖在一夕之間消失？

2006年，台糖公司的採購優質蛋白粉弊案，疑似以進口飼料用的酵母粉原料生產健素糖，在市場丟下震撼彈。當時得標廠商為了縮短進口查驗程序以因應交貨時間，才以非食用級名目進口，且提出原廠合約規範、出廠證明、檢驗報告等，證明該優質蛋白粉為可食用，惟為平息民怨及消弭消費者疑慮，台糖立即將健素糖及維他酵母粉等相關產品下架回收並停產至今。

顏政偉分享，現在的蔗糖蜜全部都是作為動物飼料啦，簡單來說就是動物們的營養補充品。健素糖屬於高蛋白質的產品，營養豐富的前提下，保存不當易孳生細菌外，也容易受潮，因此台糖公司在自家網站上說明，若是要讓健素糖重返市場，行政院消保會要求台糖公司不得委外代工且至少取得食品安全品質驗證（如TQF）。在各種考量之後，健素糖只能成為記憶中的那一味了！

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