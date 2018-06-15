生活中隱藏危險！1歲男嬰到火鍋店 竟離奇中毒

2018-06-15 17:38 聯合新聞網 綜合報導



不到一歲的嬰兒被家長帶到火鍋店竟然一氧化碳中毒，出現臉色慘白、全身冷汗症狀，家長懷疑是冷風將木炭燃燒的廢氣往男嬰的方向吹，讓男嬰吸到廢氣才導致不舒服症狀出現。圖擷自 facebook 分享 facebook

家中有嬰幼兒的家長帶孩子外出都要特別小心，到火鍋店用餐除了要注意被燙傷的危險之外，如果孩子身體出現不適症狀，千萬別輕忽。日前有家長就帶著孩子去火鍋店用餐，不到1歲的孩子竟然一氧化碳中毒，急診室主任建議家長，生活中隱藏的危險無所不在，儘量不要帶幼童到火鍋餐廳或薑母鴨店用餐，減少用意外發生。

兒童醫院小兒急診室主任在臉書粉絲團「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，一位不到1歲的男嬰日前被送到急診室，經抽血發現，男嬰是一氧化碳中毒，他立刻讓男嬰戴上氧氣面罩吸純氧，建議安排高壓氧治療和辨理住院觀察，所幸幾天後男嬰平安出院，但後續還需要觀察，生長發育有無受到一氧化碳中毒的影響。

男嬰父母表示，和家人一起到木炭加熱的酸菜白肉火鍋店用餐慶祝母親節，男嬰突然出現臉色慘白、全身冷汗，直到抱到餐廳外面呼吸新鮮空氣後，症狀才逐漸改善，不過同桌的大人們並沒有類似情況出現。男嬰被家長放在嬰兒車上休息，由於嬰兒車的高度比桌子低，冷氣出風口剛好在嬰兒車對面，家長懷疑是冷風將木炭燃燒的廢氣往男嬰的方向吹，讓男嬰吸到廢氣才導致不舒服症狀出現。

醫師表示，從來沒遇過在餐廳吃飯遭遇一氧化碳中毒的案例，但生活中隱藏的危險無所不在，建議儘量不要帶幼童到火鍋餐廳或薑母鴨店用餐，除了有燒燙傷的風險外，一氧化碳中毒也是需考慮的風險因素之一，用餐地方應該選擇通風、寬敞的環境，減少用意外發生。

網友看了紛紛留言感謝醫生提醒，「長知識了」、「就算是炭火燒肉、瓦斯爐火鍋，小孩也容易產生身體不適」、「家長會小心燙傷，但未必想的到這一層」、「這對父母來說是很重要的資訊」。