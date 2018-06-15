影／宜蘭傳藝魔幻戲法節 暑假有夜秀日戲600場

2018-06-15 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭傳藝園區暑假推出「2018魔幻戲法藝術節」，7月1日至8月31日登場，夜秀日戲超過600場次，每天延長夜間營運到晚上8點，下午4點後遊客可以100元購買星光票入園。

經營宜蘭傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會指出，魔幻戲法藝術節整個暑假天天有表演，日戲、夜秀、魔術超過600場，其中，每天晚上6點45分的夜秀，由「藝想台灣劇團」製作編排「聊齋幻彩-偷桃」，以蒲松齡的聊齋誌異偷桃為故事基底，大膽用古彩戲法、幻術、雜技、樂舞等結合台灣神祇藝陣，用環境劇場與野台戲概念，連結文昌祠與傳統戲臺，帶領觀眾進入如夢似真的場景。

另外，街角魔術每天有6場，走動表演，在廟埕廣場則有2場世界風音樂演唱，引領觀眾體驗身心舞動的世界旅行，而去年夏天廣受喜愛的傳藝藍眼淚，今年8月中旬將加碼重現，從魯班街、小吃坊、渡船碼頭都可以欣賞到浪漫的藍眼淚美景。

暑假遇中元普度民俗節慶，宜蘭傳藝園區舉辦慶讚中元普渡儀式，安排免費糊紙工藝體驗，8月每週六日傍晚還會推出「聊齋奇遇」密室逃脫遊戲，整個園區都是玩家闖關的基地。

基金會推出可以玩一整年的「傳藝年卡」，今天起網路預購，分為普通年卡350元、縣民年卡250元、敬老年卡100元，在全家FAMI與GOMAJI網路開賣，兩大系統各限量520張，可享早鳥優惠價第二張半價，7月1日起在宜蘭傳藝園區票口現場開賣，遊客可攜帶身分證現場辦卡。

宜蘭傳藝園區7月1日到8月31日每天延長夜間營運到晚上8點，下午４點後遊客可以100元購買星光票入園，下午6點後開放宜蘭縣民(戶籍地在宜蘭者)憑身分證免費入園。

宜蘭傳藝園區暑假推出「2018魔幻戲法藝術節」，7月1日至8月31日登場，夜秀日戲超過600場次，每天延長夜間營運到晚上8點，下午4點後遊客可以100元購買星光票入園。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供 分享 facebook