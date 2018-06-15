疑資訊系統故障 南部農會提款機無法使用

2018-06-15 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



農會提款機今天上午傳出故障，雲林縣多個農會都傳出農民無法領錢，目前尚未恢復，農會人員初步了解是農漁會南區資訊中心系統故障，導致提款機無法使用，目前正在修復中。

二崙鄉農會、西螺鎮農會今天上午都傳出提款機無法使用，二崙鄉農會秘書吳曜宇表示，已向中心反映，目前尚未修復。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，早上上班開始提款機就不能使用，經了解是農漁會南區資訊中心系統故障，所以多個農會的提款機都不能使用，預計大約再一個多小時應能恢復。