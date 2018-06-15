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學習駕照電子化 最快7月底上路

2018-06-15 13:50聯合報 記者侯俐安╱即時報導

每年約有30萬人申請「學習駕照」，繳100元規費申請紙本學習駕照，就可上路練習。為推動節能減碳、簡政便民，交通部今天公告修正「公路證照及監理規費收費辦法」，推出電子化學習駕照，民眾可將電子化學習駕照下載至App隨身攜帶，規費也將從100元降為50元，最快7月底上路。

公路總局表示，未來學習駕照將採雙軌化，除了保留紙本可貼照片護貝外，也推出電子版，民眾只要加入監理服務App會員，並繳交規費50元，就可在行動載具下載電子版學習駕照，隨身攜帶，也不用擔心紙本學習駕照遺失。

另外，今天公告修正的「公路證照及監理規費收費辦法」中，也開放所有車種車牌可以選好。由於現行只有自用小型車、租賃小客貨車、大型重型機車、普通重型機車、普通輕型機車等車種，可自選想要的車牌號碼競標，營業車輛尚未開放選號，交通部修正規定，營業車將可比照汽車選號競標。

競標號牌第一級四碼相同者包括8888、9999等，招標底價6000元，第二級兩對相同數字包括5566、7788等，或是6789等順序排列號碼，招標底價為3000元，第三級則是第一、二級之外號碼，開放車主自行選擇，金額為3000元起，預計最快6月底開放。

每年約有30萬人申請「學習駕照」，繳100元規費申請紙本學習駕照，就可上路練習。...
每年約有30萬人申請「學習駕照」，繳100元規費申請紙本學習駕照，就可上路練習。圖為示意圖。 聯合報系資料照
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