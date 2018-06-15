交通部研究提升標線防滑係數 機車族：早該從源頭管理

2018-06-15 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



機車族示意圖。圖／報系資料照片 分享 facebook

機車事故頻傳，道路標線防滑狀況被視為是原因之一。交通部擬視道路所在區域狀況，分級提升標線防滑係數。前中華民國機車黨黨主席董建一說，標線過滑一直是機車族最怕的合法陷阱，政府早該從源頭管理。

內政部警政署統計，2016年全國機車肇事事故傷亡人數高達22萬8724人，占總交通事故傷亡人數近56.5％。追究原因，除人孔蓋外，道路標線防滑係數屢受詬病，從地方到中央，屢成民代質詢焦點，交通部研議從善如流。

對於交通部有意改善標線防滑係數，董建一說，這是一個正確的政策，其實包含雙北市、台中市都已經嘗試自主加強標線防滑係數，若交通部願全國統一管理，對機車族行車安全當然更有保障。

董建一說，過去台北大學前也曾發生其是因為雨天行經標線打滑，被後方由覽車輾斃；2年多前台北市中山北路剛完成路平時，新鋪班馬線標線過滑，讓行經該路段機車一台接一台摔，之後台北市政府嘗試放寬班馬線間隔改善，但根本問題仍未獲解決。

董建一說，機車族因政府「依法」施設的交通標線打滑造成傷亡，由於政府沒有疏於管理獲違法情事，機車族也沒有英式擺錘可以檢證舉證，難以申請國賠，最後就成為政府對機車族的合法陷阱，當然應改善。

長期關心相關議題的國會助理許家綺表示，標線防滑係數不足，導致機車族行車時潛在危險，特別是下雨天行車，剎車時更隨時有自摔風險，政府願意主動改善，對機車族是福音。