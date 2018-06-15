提升機車族車行安全 交通部擬分級提升道路標線防滑

2018-06-15 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



新北市交通警察大隊指出，下雨天肇事比例最高、死傷慘重的都是機車族。圖／報系資料照片 分享 facebook

機車族行車事故除追撞外，打滑自摔也是重要原因之一，道路標線過滑一直以來被視為主因之一。交通部近日經委外研究後，未來規畫將在維持反光功能前提，分三級全面提升標線防滑系數，以提升機車族行車安全。

交通部公路總局表示，將依據研究成果，檢討現行「交通工程規範」中有關標線材料規格、品質與檢驗機制，改善標線抗滑能力。

機車事故頻傳，在立法院要求下，交通部去年委託「台大嚴慶齡工業研究中心」研究「熱處理聚酯標線於不同使用環境下抗滑能力與反光強度標準」，近日也根據研究成果，正式向立院提出「公路總局有關到路標線防滑係數及人孔蓋舖設改善報告」回覆。

交通部報告中指出，現行道路標線規範是依據2015年12月交通部頒訂的「交通工程規範」規定，其中針對現行道路「油漆標線」、「熱處理聚酯標線」與「環氧樹脂砂漿標線」等3種標線反光性與抗滑性材料作出要求。

交通部指出，目前我國道路標線多採「熱處理聚酯標線」，規範厚度最小2mm，材料抗滑係數依英式擺錘抗滑試驗實測值必須達45BPN以上。但經研究，建議未來公路標線應該依照地理區位不同，訂定不同的反光與防滑係數工程驗收標準。

根據「台大嚴慶齡工業研究中心」研究，未來公路標線，在山嶺區與丘陵區建議強化反光至CNS15834規範R4等級，至於抗滑係數則微服提升至50BPN。都會區則建議大幅提升防滑係數至55BPN，平原區則也提升至50BPN，而反光等級均維持在R3。

交通部表示，道路標線的反光性與防滑性要求無法兼得，未來公路總局道路標線規格應依所在區域分4區、3級管理，希望能在環境照明無虞下，適度提高標線抗滑性能要求。但夜間照明不足路段，則應適當優先維持標線反光強度。

至於人孔蓋規範，交通部表示，自2007年起至2017年止，全國共完成3109公里路平專案工程，孔蓋下地11萬2183個，未來將持續推動路平工程。至於人孔蓋鋪設平整度，也要求以3公尺直規檢測，單點高低差不得超過正負0.6公分，整平車行路面。