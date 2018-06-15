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成醫：美容美髮業最常發生職業性皮膚病

2018-06-15 13:17中央社 台南15日電

示意圖。職業性皮膚病居職業病通報之冠，成大醫院職業性皮膚病特別門診調查顯示，美容...
示意圖。職業性皮膚病居職業病通報之冠，成大醫院職業性皮膚病特別門診調查顯示，美容美髮業是最常發生職業性皮膚病的職業。圖／ingimage
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職業性皮膚病居職業病通報之冠，成大醫院職業性皮膚病特別門診調查顯示，美容美髮業是最常發生職業性皮膚病的職業。

成大醫院職醫部醫師王伯智今天召開記者會指出，職業性皮膚病最常見的是接觸性皮膚炎，占所有職業性皮膚病的90%以上，又分為刺激性接觸性皮膚炎和過敏性接觸性皮膚炎。

成醫職業性皮膚病特別門診自2010年1月1日至2017年7月31日，共對273名病患進行353次皮膚貼膚過敏原試驗，確認其中51人因職業接觸物質引起職業性皮膚病。

在51名職業性皮膚病人中，美容美髮業是最常發生職業性皮膚病的職業，其次是從事環氧樹脂相關工作者及餐飲業者。

王伯智表示，美髮美容業者最常見的過敏原是香料、防腐劑和金屬，美髮美容工作者因反覆接觸這類過敏原，皮膚病變持續存在，即使就診後獲得改善，但重回工作，很快就會復發。

常見的皮膚刺激原包括酸性物質、鹼性物質、界面活性劑、有機溶劑或氧化物，王伯智說，美髮美容工作者需大量或長時間接觸各種不同強度刺激原，容易有累積性刺激性接觸性皮膚炎，臨床上最常見的是富貴手。

至於過敏性接觸性皮膚炎，王伯智說，接觸過敏原通常要數月、數年，甚至10幾年後才會產生過敏；已經過敏者，也不是一接觸過敏原就會有反應，通常需要2天至4天才會發生；發生過敏反應後數年都未再接觸過敏原，一旦又接觸，還是會產生反應。

王伯智表示，職業性皮膚病的皮膚病變，一開始症狀不明顯，容易被忽略；慢性皮膚病變通常不易根治，可能降低生活品質，造成他人觀感不佳，經常性就醫及請假，造成工作效率下降，甚至無法工作。

過敏原成大醫院防腐劑

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